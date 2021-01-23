NBA／「感謝騎士改變我的人生」脫序行為後波特感性發文

騎士將2019年首輪第30順位的年輕小將波特（Kevin Porter Jr.）送至火箭，換取一個未來受保護的第二輪選秀權。而場外問題不斷的他不忘回頭感謝過去曾不斷包容和照顧的騎士隊，特地在個人instagram發文致意。

波特去年菜鳥賽季偶有佳作，展現得分爆發力，但10月時先在個人社群媒體發出令人擔憂動態，疑似影射自己有自殺企圖，再來11月更因涉嫌非法持有槍械與大麻遭捕，不過2項罪名最終都以未起訴作結。

只是一連串麻煩讓波特這季還未曾出賽，現在他好不容易開始恢復訓練又惹禍上身，《The Athletic》指出，波特不滿更衣室置物櫃位置被移，當場大聲嚷嚷且還還丟擲食物，就連總管奧特曼（Koby Altman）出面都止不住他的情緒，球團也決定與其分道揚鑣。

波特寫道，「感謝克里夫蘭，騎士隊改變了不只我的人生，還有我的家庭。」並感謝當地所有的球迷支持，期待踏上下一個旅程。