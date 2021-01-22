NBA／冠軍戰隊友竟找對手喬丹要簽名 郵差馬龍記恨至今

NBA著名前球星「郵差」馬龍(Karl Malone)，由於直到退休前未贏過NBA總冠軍而一直抱撼，成為NBA史上「無冕王」之一，然而1997、1998年他代表爵士隊在總冠軍賽與公牛隊對決，是他最接近贏得總冠軍戒的機會，只可惜兩年都被喬丹(Michael Jordan)所打敗，外界視馬龍一直對喬丹有芥蒂，兩人究竟有沒有過節？其實，馬龍在「The Players Tribune」對話錄音中透露一件事，就可知他記恨至今。

這段在「The Players Tribune」放上的錄音訪談，馬龍與另兩位NBA退休球員邁爾斯(Darius Miles)與理查森(Quentin Richardson)對話。

馬龍提到一件事，令他耿耿於懷至今，這是發生在1997年爵士對抗公牛爭冠軍期間，居然有一位孩子剛出生的隊友，要拿鞋子還有一顆球要給喬丹簽名，「這件事我無意中聽到，雖然我們在第四戰打敗了他們，但後來比賽都輸球。這個打敗我們的人，你居然還想要他的簽名？我很尊重這位隊友，但對這件事我還是很生氣。」

馬龍毫不保留就說出這位隊友的名字卡爾(Antoine Carr)。

這件事讓馬龍至今回想還有氣，就顯見他跟喬丹之間存有芥蒂，另外，之前也有報導指出喬丹拍攝「最後之舞」紀錄片，包括馬龍及搭檔史塔克頓(John Stockton)都不願上節目受訪，也就是不想給喬丹抬轎。