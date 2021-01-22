足球／皇馬主帥法國著名球星席丹確診 已接受隔離

西甲豪門皇家馬德里足球俱樂部在今天晚間證實，球隊總教練、法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）確診新冠肺炎疫情的消息，目前他已經接受隔離，且將不會參加明天與阿拉維斯的賽事。

皇馬在兩天才剛宣布球隊後衛納喬（Nacho Fernandez）確診的消息，今天再爆出總教練席丹也因為檢測呈現陽性反應接受隔離，不過俱樂部並沒有對於席丹染疫一事多加說明，無法確定是否有出現相關症狀，而他也必須直到檢測呈現陰性反應後才得以歸隊。

今年48歲的席丹，是法國足球史上最偉大的球星之一，曾三度拿下世界足球先生，並在1998年世足賽帶領法國奪下首座冠軍，2006年則是收下亞軍成績，並在該年度奪下世足賽金球獎。