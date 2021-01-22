聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／皇馬主帥法國著名球星席丹確診 已接受隔離

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
席丹傳出確診新冠肺炎。 路透
席丹傳出確診新冠肺炎。 路透

西甲豪門皇家馬德里足球俱樂部在今天晚間證實，球隊總教練、法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）確診新冠肺炎疫情的消息，目前他已經接受隔離，且將不會參加明天與阿拉維斯的賽事。

皇馬在兩天才剛宣布球隊後衛納喬（Nacho Fernandez）確診的消息，今天再爆出總教練席丹也因為檢測呈現陽性反應接受隔離，不過俱樂部並沒有對於席丹染疫一事多加說明，無法確定是否有出現相關症狀，而他也必須直到檢測呈現陰性反應後才得以歸隊。

今年48歲的席丹，是法國足球史上最偉大的球星之一，曾三度拿下世界足球先生，並在1998年世足賽帶領法國奪下首座冠軍，2006年則是收下亞軍成績，並在該年度奪下世足賽金球獎。

席丹 世足賽 皇家馬德里

延伸閱讀

NBA／艾頓3項數據創賽季新高 太陽主帥：怪物表現

NBA／沃爾歸隊再等等 火箭主帥讚歐拉迪波與伍德配合良好

足球／結合社區聯盟 台中打造兒童足球城市

NBA／阿德巴約全能貢獻 熱火主帥：他帶著怒氣打球

相關新聞

足球／皇馬主帥法國著名球星席丹確診 已接受隔離

西甲豪門皇家馬德里足球俱樂部在今天晚間證實，球隊總教練、法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）確診新冠肺炎疫...

厄文正負能量糾纏 籃網團隊合作很掙扎

布魯克林籃網後衛厄文進攻、技藝賞心悅目，他是超級得分高手，更是無法阻擋的進攻機器。NBA史上能把控球、突破、一對一、左右手運用、急停跳投做得如此美妙動人，沒有進攻死角，厄文絕無僅有。 厄文擺在任

天價雙人組的逆襲 帶領爵士高奏樂章

近期聯盟中最火熱的話題莫過聚焦於籃網三巨頭的成形，哈登(James Harden)、與杜蘭特(Kevin Durant)再續前緣，再次重現當年出自於原生雷霆組合的默契，喜迎二連勝橫掃各大媒體版面。但在

NBA／熱火用特種犬偵測觀眾病毒 網笑：狗狗確診怎麼辦？

根據美國記者曼索(Will Manso)報導，熱火將於1月28日開放1500名購買季票的球迷入場，更是打算啟用經過特殊訓練的犬隻，來偵測該名觀眾是否感染病毒。 有些人可能會懷疑特種犬是否真能

NBA／G聯盟進駐泡泡園區比賽 林書豪出發前與家人先過年

G聯盟仿效上季NBA復賽，將於1月28號將進駐迪士尼園區，採取與外界隔離比賽，由於要與家人分離無法一起過年，今(22)林書豪於IG貼上一系列與家人吃火鍋，提前慶祝農曆新年的照片，更是炫耀自己麻將終於贏

NBA／生涯對戰「字母哥」16勝5敗 詹姆斯：不在意

面對過去兩季年度MVP得主安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），36歲的詹姆斯（LeBron James）絲毫不留情面，全場25投13中，包括砍進賽季新高6記三分球，獨拿34分8助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。