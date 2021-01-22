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NBA／G聯盟進駐泡泡園區比賽 林書豪出發前與家人先過年

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪(右)與母親。 擷圖自林書豪IG
林書豪(右)與母親。 擷圖自林書豪IG

G聯盟仿效上季NBA復賽，將於1月28號將進駐迪士尼園區，採取與外界隔離比賽，由於要與家人分離無法一起過年，今(22)林書豪於IG貼上一系列與家人吃火鍋，提前慶祝農曆新年的照片，更是炫耀自己麻將終於贏了老媽。

林書豪把握剩餘與家人相處時光，與家人提前慶祝農曆新年，今日則貼上與家人吃火鍋照片，寫下：「沒有什麼事情比起跟我家人一起吃火鍋，提前慶祝農曆新年來得重要了，特別是我將要去G聯盟報到前。」，而林書豪更是與老媽上桌比拚牌技，「我沒有貼出我在牌桌上擊敗老媽的照片，她最後一圈還放槍，我快笑死。」

與上賽季NBA復賽相同，本季G聯盟採泡泡場館隔離方式進行，同樣集中在迪士尼園區進行比賽，暫定將在2月8日開戰，預計將進行至少12場比賽。

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