NBA／熱火用特種犬偵測觀眾病毒 網笑：狗狗確診怎麼辦？

根據美國記者曼索(Will Manso)報導，熱火將於1月28日開放1500名購買季票的球迷入場，更是打算啟用經過特殊訓練的犬隻，來偵測該名觀眾是否感染病毒。

有些人可能會懷疑特種犬是否真能偵測新冠病毒，但有報導指出，經過訓練的犬隻可以經由人的汗水來判斷是否確診，而熱火官方表示，「如果任何一位球迷或是同行的任何一人當中，被特種犬嗅出可能感染新冠病毒，這些人則不被允許進入球場，而工作人員將會通知你後續相關事宜。」，若球迷不想接受特種犬檢查，熱火也表示仍有其他檢測辦法，不過得花45分鐘以上才能取得結果。

雖然熱火表面上做足配套措施，但以特種犬進行病毒檢測也讓許多球迷大傻眼，在底下留言吐槽，「狗狗如果確診怎麼辦？」、「還有哪些事情是狗無法做到的？」、「狗狗：人類太可惡了！」。