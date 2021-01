NBA／熱火用特種犬偵測觀眾病毒 網笑：狗狗確診怎麼辦？

根據美國記者曼索(Will Manso)報導,熱火將於1月28日開放1500名購買季票的球迷入場,更是打算啟用經過特殊訓練的犬隻,來偵測該名觀眾是否感染病毒。

有些人可能會懷疑特種犬是否真能偵測新冠病毒,但有報導指出,經過訓練的犬隻可以經由人的汗水來判斷是否確診,而熱火官方表示,「如果任何一位球迷或是同行的任何一人當中,被特種犬嗅出可能感染新冠病毒,這些人則不被允許進入球場,而工作人員將會通知你後續相關事宜。」,若球迷不想接受特種犬檢查,熱火也表示仍有其他檢測辦法,不過得花45分鐘以上才能取得結果。

雖然熱火表面上做足配套措施,但以特種犬進行病毒檢測也讓許多球迷大傻眼,在底下留言吐槽,「狗狗如果確診怎麼辦?」、「還有哪些事情是狗無法做到的?」、「狗狗:人類太可惡了!」。

The Heat plan for fans returning to home games includes Covid detecting dogs used to check fans as they arrive. Starts next Thursday with 1,500 season ticket holders at game. Plan is to keep ramping up number of fans in phases. More info: https://t.co/khuC0Ojyyj pic.twitter.com/wxBTd3GVIp