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NBA／右手重傷就換左手硬上！戴維斯對布萊恩神人舉動感敬畏

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊恩(左)與戴維斯。 路透
布萊恩(左)與戴維斯。 路透

已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）去年乘坐直升機失事而喪生，如今將滿一周年，而即將繼承湖人領袖的戴維斯(Anthony Davis)，今(22)日賽後也被問到對布萊恩印象深刻的片段。

戴維斯效力於鵜鶘時，並不諱言自己的偶像就是布萊恩，而今日戴維斯接受訪問也透露，自己是在一場對陣布萊恩的比賽中，對他感到更加敬畏。

戴維斯指的是2015年1月鵜鶘迎戰湖人的比賽中，第三節布萊恩在一次灌籃後感到肩膀痠痛，打了2分鐘後被換下，直到末節剩下5分鐘時才返回場上，並以一記左手翻身跳投拿下分數。

更驚人的是，布萊恩賽後經MRI核磁共振檢查，並確認為右肩肌鍵撕裂，讓球迷對布萊恩堅決求勝的意志感到佩服，而這也是布萊恩一貫作風，2013年面對勇士，一次切入禁區使得左腳阿基里斯腱斷裂，但布萊恩仍在隊友攙扶下站起來，最後更是回到場上罰完最後兩顆球，奮戰精神及態度無人可比擬。

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