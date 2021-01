NBA／右手重傷就換左手硬上！戴維斯對布萊恩神人舉動感敬畏

已故湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)去年乘坐直升機失事而喪生,如今將滿一周年,而即將繼承湖人領袖的戴維斯(Anthony Davis),今(22)日賽後也被問到對布萊恩印象深刻的片段。

戴維斯效力於鵜鶘時,並不諱言自己的偶像就是布萊恩,而今日戴維斯接受訪問也透露,自己是在一場對陣布萊恩的比賽中,對他感到更加敬畏。

戴維斯指的是2015年1月鵜鶘迎戰湖人的比賽中,第三節布萊恩在一次灌籃後感到肩膀痠痛,打了2分鐘後被換下,直到末節剩下5分鐘時才返回場上,並以一記左手翻身跳投拿下分數。

Anthony Davis ( @AntDavis23 ) gives a Memory of one of his first times playing against Kobe Bryant 🔥 Kobe hurt his shoulder and decided to shoot a fadeway left handed pic.twitter.com/hIUgesppte