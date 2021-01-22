NBA／大鬧休息室後遭交易 騎士將波特送往火箭

日前才因為大鬧休息室而與球隊總經理奧特曼（Koby Altman）鬧得不歡而散的克里夫蘭騎士隊年輕後衛波特（Kevin Porter Jr.），今天隨即傳出遭到騎士交易到休士頓火箭隊的消息，火箭將以一個受保護的未來二輪選秀權交易來波特，期待在騎士惹出不少麻煩的波特能夠在休士頓兌現天賦。

曾被評價為五星高中生的波特，在南加州大學度過一個賽季後隨即投入2019年選秀會，並在首輪第30順位被公鹿隊選上後，輾轉被交易到騎士，並在菜鳥球季繳出平均10分、3.2籃板的數據。

在還未將天賦完全發揮在球場上的情況下，波特就先在場外引發風波，去年11月他在一次車禍意外中因非法持有槍枝遭逮補，但最終被撤銷告訴，不過更讓騎士不滿的則是日前在球隊交易來普林斯（Taurean Prince）後，將波特原有的置物櫃讓給普林斯使用，引發波特的不滿並大鬧休息室，甚至還與總經理奧特曼當場對峙。

在這次衝突事件後，騎士也傳出積極兜售波特，並在今天與火箭達成交易協議，換回一個未來受保護的二輪選秀權，而火箭為了迎接波特到來，也將釋出阿基里斯腱撕裂的後衛克萊門斯（Chris Clemons）來挪出名單空缺，並準備讓助理教練盧卡斯（John Lucas）協助波特訓練。

火箭在日前將球隊一哥哈登（James Harden）交易出去後，未來不排除走向重建之路，而在2019年選秀會中一度被認為是天賦最佳的波特，也讓火箭球團覺得值得一試，不過首要任務就是先解決波特情緒控管上的問題。