NBA／今日戰績表 詹皇攻34分助湖人擊敗公鹿穩住西區龍頭

布魯克林籃網後衛厄文進攻、技藝賞心悅目，他是超級得分高手，更是無法阻擋的進攻機器。NBA史上能把控球、突破、一對一、左右手運用、急停跳投做得如此美妙動人，沒有進攻死角，厄文絕無僅有。 厄文擺在任

2021-01-22 07:00