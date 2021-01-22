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NBA／今日戰績表 詹皇攻34分助湖人擊敗公鹿穩住西區龍頭

聯合新聞網 / 整理
湖人詹姆斯攻下34分。 路透
湖人詹姆斯攻下34分。 路透

NBA今日戰績表

湖人 113:106 公鹿

鵜鶘 118:129 爵士

尼克 119:104 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 公牛 vs. 黃蜂

08:00 火箭 vs. 活塞

08:00 魔術 vs. 溜馬

08:30 籃網 vs. 騎士(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台))

08:30 塞爾蒂克 vs. 76人

08:30 熱火 vs. 暴龍

延期 巫師 vs. 公鹿

09:00 老鷹 vs. 灰狼

09:30 獨行俠 vs. 馬刺(緯來體育台)

11:00 金塊 vs. 太陽(愛爾達體育1台)

11:00 雷霆 vs. 快艇

延期 灰熊 vs. 拓荒者

11:00 尼克 vs. 國王

08:30 湖人 vs. 公鹿

11:00 鵜鶘 vs. 爵士(愛爾達體育1台)

11:00 尼克 vs. 勇士

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