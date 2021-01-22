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天價雙人組的逆襲 帶領爵士高奏樂章

聯合新聞網 / 林文
爵士近來打出驚人的6連勝衝上西區第三，其中包括在客場暴打公鹿，米契爾(左)和戈貝爾(右)完全打出高薪身價，讓人不禁回想起馬龍-史塔克頓時代爵士穩紮穩打的優良傳統。 美聯社
爵士近來打出驚人的6連勝衝上西區第三，其中包括在客場暴打公鹿，米契爾(左)和戈貝爾(右)完全打出高薪身價，讓人不禁回想起馬龍-史塔克頓時代爵士穩紮穩打的優良傳統。 美聯社

近期聯盟中最火熱的話題莫過聚焦於籃網三巨頭的成形，哈登(James Harden)、與杜蘭特(Kevin Durant)再續前緣，再次重現當年出自於原生雷霆組合的默契，喜迎二連勝橫掃各大媒體版面。但在因私人問題而缺賽多時的厄文(Kyrie Irving)歸隊後，籃網第一場球便吞下敗仗。充滿著話題性與人氣的三巨頭合體未必就是贏球保證。相反地，樸實無華的小市場球隊爵士，卻悄悄地迎來聯盟當前最長的六連勝。

爵士兩周前曾以34分之差敗給沒有杜蘭特的籃網，接下來竟然又輸給尼克。不過自此之後，攻守兩端徹底脫胎換骨，六場球平均勝分16.2分，場均失分98.3分，比他們排名聯盟第三的球季平均失分105.1分還低。

以防守起家的爵士在各項團隊數據都名列領先集團，場均籃板排名第二、阻攻排名第五，單場得失分則排在第四位，目前也以10勝4敗的戰績高居西區第三，且與前面的快艇、湖人僅有半場勝差。雖然戰績亮眼，但對於小市場球隊在補強的現實面便是沒有足夠的商業吸引力，球員組團魅力，來號召大咖球星帶槍投靠。休賽季爵士砸下兩筆天價合約，預約了球隊的未來，同時也須承擔團隊資薪將受限於此投資的風險。

頭號球星米契爾領銜 替爵士增添侵略性

米契爾(右)過去3季的場均三分球出手次數都在7次以下，經過上季季後賽的洗禮之後，本季提高到8.7次，結果三分球命中率也跟著提升到生涯最高38.5%，讓他的進攻更具破壞力。 美聯社
米契爾(右)過去3季的場均三分球出手次數都在7次以下，經過上季季後賽的洗禮之後，本季提高到8.7次，結果三分球命中率也跟著提升到生涯最高38.5%，讓他的進攻更具破壞力。 美聯社

首先，出身於首輪13順位得分後衛傳說之一的米契爾(Donovan Mitchell)，一年打得比一年傑出，經歷世界盃國家隊洗禮，上賽季更榮膺入選明星賽的肯定。到了泡泡圈的季後賽，米契爾的表現更像是個頂級球星，一肩扛起勝負，其中與金塊大戰七場，和穆雷對轟的史詩級系列賽還歷歷在目。

米契爾在場上主宰爵士的存活，他之於球隊的影響力，個人魅力等，場內外的形象都符合球隊理當力捧的當家招牌，甚至目前也有專屬品牌代言鞋，他當時加入治軍嚴謹的爵士，為這支老牌的傳統球隊增添幾分破壞性美感。他的突破爆發力與彈性替球隊開創不一樣的思維，他在攻防兩面的態度積極，勇於對抗的身體衝撞，拚勁容易感染隊友。他在這幾年間進步幅度驚人，也將投籃穩定度與射程提升，使他成為更可怕的得分利刃。

24歲的米契爾還年輕，未來前景可期，爵士要是不手腳快一點留下自家農場培養出的一哥接棒人選，下一位球隊核心要橫空出世不知道還要等多久。自由市場開市後，爵士因此迅速提出誠意給符合頂薪續約資格的當家球星米契爾，總計五年1.7億美金的報價，以米契爾至今的身手與未來性，新秀紅利結束後獲得這樣的延長合約肯定也毫無懸念。

史上最貴中鋒稱號 戈貝爾將被放大鏡檢視

戈貝爾(中)身為防守型的長人，卻拿到史上中鋒最高的薪水，連歐尼爾都看不下去而拚命嘲諷，但戈貝爾長期進步的籃板和阻攻數據卻還能小幅上升，可以看出他是多麼努力在做苦工。 美聯社
戈貝爾(中)身為防守型的長人，卻拿到史上中鋒最高的薪水，連歐尼爾都看不下去而拚命嘲諷，但戈貝爾長期進步的籃板和阻攻數據卻還能小幅上升，可以看出他是多麼努力在做苦工。 美聯社

至於另一位樂透大合約得主則是先發中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，在觸發薪資限制條款，在同一隊待得夠久，並曾兩度獲選為年度最佳防守球員的條件下，讓戈貝爾在休賽季拿下史上最昂貴的中鋒合約，高達5年2.05億美金的天價，更是聯盟史上第三貴。

就數據面來看，戈貝爾僅是15分13籃板2火鍋的防守型球員，也讓爵士這筆投資被外界譏笑過於溢價，未來很可能綁死球隊的薪資操作與補強。說實在的，能拿到這種天價合約的都是當家頂級球星，攻守兩端主宰勝負的存在感都要十分顯著，但以戈貝爾來說，如果沒有米契爾、柯利的配合，他的表現可能會下修好幾個檔次，是真的太貴。

對爵士高層而言，費佛斯(Derrick Favors)鳳還巢、克拉克森(Jordan Clarkson)的續約，還有防守核心戈貝爾的續約，都是著眼於這批主力輪換的黃金期，願意開給戈貝爾的超級價碼也是不得不的選擇。

一攻一守的雙核心 帶領球隊高奏爵士樂

老將康利過去在灰熊打了12個球季，上季才投靠爵士，似乎有些適應不良，也是在季後賽中大覺醒。本季他恢復身手，與隊友的配合更有默契，可望幫助球隊更上一層樓。 美聯社
老將康利過去在灰熊打了12個球季，上季才投靠爵士，似乎有些適應不良，也是在季後賽中大覺醒。本季他恢復身手，與隊友的配合更有默契，可望幫助球隊更上一層樓。 美聯社

本季爵士戰力能處於高檔，天價高薪雙人組在最近的一波六連勝當中表現出色，米契爾26.5分4.8助攻3.8籃板，作為攻擊箭頭帶領球隊取勝。而戈貝爾則是專司防守，雖然其中有三場得分不到兩位數，但籃板、火鍋樣樣來，護框能力驚人，總計10分14.5籃板3封阻，而本季場均PER值也有20.95，雖然戈貝爾合約過於溢價，但他的存在確實有其價值。兩人一攻一守的特長作為球隊佈陣的核心，幫助爵士取得更均衡的戰力。

除了這兩人外，主控康利(Mike Conley)來到爵士第二年更融入球隊體系，傳導組織與各項有形數據都比去年更理想。克拉克森則成功扮演板凳暴徒，一月份以來場均18分4.7籃板，森翻球命中率高達43%，投籃命中率逼近五成，有他的相助，讓爵士在第二陣容上依然能維持破壞力。克拉克森若能持續維持高檔戰力，相信有團隊戰績的背書，他會成為強而有力的年度進步獎候選人，回頭看他的4年5200萬價碼屆時就顯得超值。

即便戈貝爾加上米契爾的薪資總和將卡住球隊泰半的空間，沒有太多喊價籌碼與補強戰力的爵士除了賭一把在這對核心組合外，球團也總是能發掘出適合在他們的體系下散發光芒的綠葉。團隊當中本季有六人得分上雙，主力輪換8到9人的平均戰力，爵士低調不鋪張的打造出適合的陣容，往往可能成為日後被低估的黑馬球隊。

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爵士 米契爾 戈貝爾

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