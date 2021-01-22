厄文正負能量糾纏 籃網團隊合作很掙扎

布魯克林籃網後衛厄文進攻、技藝賞心悅目，他是超級得分高手，更是無法阻擋的進攻機器。NBA史上能把控球、突破、一對一、左右手運用、急停跳投做得如此美妙動人，沒有進攻死角，厄文絕無僅有。

厄文擺在任何一支球隊都是最重要殺手和關鍵得分武器，他是聯盟最頂尖得分手之一。厄文從來不是戰力負數，但某種狀況下卻會對球隊產生「負能量」，這有點難懂。

籃網「超級三巨頭」厄文+杜蘭特+哈登第一次合體，三人聯手砍進96分，但籃網最終還是在二度延長賽135：147不敵打爛仗的騎士。這場比賽很值得探究分析，更是籃網接下來要克服的挑戰。今年例行賽場均得分，籃網三巨頭加起來貢獻90.5分，NBA史上還沒有那一支球隊能同時擁有三名球星場均得分加起來超過90分。籃網是史上唯一。

厄文因私人因素和家庭原因缺陣8場歸隊，第一次跟杜蘭特+哈登合體先發出賽，厄文表現相當出色28投15中砍進37分，杜蘭特也貢獻38分、12籃板、8助攻，哈登21分、12助攻、10籃板大三元，三巨頭表現無可挑剔。超級三巨頭打得如此完美+超水平，但籃網最終還是輸球， 籃網輸最大原因是「防守不好，武器用光」，這才是籃網眼前最大危機和問題。

籃網三巨頭聯手砍進96分，實在是非常驚人的表現，但是板凳區只有4位球員上場，僅僅攻下10分，卻是籃網很大的隱憂。 法新社

這場球有許多細節需要籃網三巨頭和教練奈許一起去克服，為了迎厄文歸隊，為了幫助他儘快融入體系，打出更好團隊籃球，籃網教練奈許刻意調整角色，哈登變成純控球，杜蘭特成為第二得分手，戰術支援點，厄文是主攻和戰術核心。

這樣的調整不是不行，但第一節哈登打9分鐘0出手，上半場哈登2投0中，只靠罰球得2分，籃網上半場49：51落後騎士，厄文和杜蘭特兩名球星打得都很出色，配角前鋒格林、中鋒喬丹、射手哈里斯表現也不差。

讓全聯盟最好得分手哈登負責組織、控制節奏，搞得哈登第一節沒有出手，上半場出手2次，這很不正常。哈登做出犧牲，杜蘭特成全厄文，讓厄文扮演球隊第一得分主力，奈許戰略和戰術部署、溝通都做到了。問題是：籃網守不住，板凳也沒人。

哈登(中)來到籃網的3場比賽中，有2場繳出大三元成績。這場比賽他打了50分鐘，僅僅出手14次，可以說是做出了很大的犧牲。 美聯社

籃網下半場哈登重新開火，杜蘭特和厄文也輪流飆分，三大主要配角格林、哈里斯、喬丹也都有水準以上發揮，人們看見超級三巨頭合體驚人火力。

但籃網始終守不住騎士，尤其是守不住騎士後衛塞克斯頓，讓他在延長賽攻下22分，另外在正規時間最後一分鐘決勝期包辦5分，把比賽帶進延長賽，塞克斯頓全場42分，兩度延長賽一個人殺翻籃網三巨頭。

面對騎士打爛仗，面對塞克斯頓擋不住瘋狂手感和三分手氣，籃網沒有針對性，因為第四節決勝期到二度延長賽，籃網板凳已經沒有角色球員、防守工兵、改變比賽節奏的板凳。

奈許手裡和籃網板凳毫無深度，他真的沒有牌可以出。厄文歸隊復出先發，哈里斯退到板凳，扣除哈里斯，籃網板凳只得4分，都是菜鳥前鋒派瑞貢獻。從奈許用人和角色球員表現去看，籃網未來板凳問題和功能都會被放大。

除了讓三巨頭全力飆分之外，籃網總教練奈許在戰術上沒有什麼其他的選擇，他還要祈求厄文不要心情不好再放「自我隔離」假。 美聯社

籃網目前團隊戰術混亂和角色定位，並不是厄文造成的，如果哈登做出犧牲，杜蘭特做出犧牲，厄文是不是也該做出適度犧牲，成就團隊，成就籃網大業，這是接下來籃網、奈許、厄文都要面對的課題。

除非三巨頭能成就籃網大業，否則厄文的正能量vs.負能量，籃網的防和板凳，都可能成為籃網絆腳石。