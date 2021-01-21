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NBA／打敗籃網三巨頭比拿冠軍還興奮！騎士小將遭香檳灌頂

聯合新聞網 / 綜合報導
塞克斯頓（Collin Sexton）單場拿下生涯新高42分，賽後遭隊友香檳灌頂。 路透社。
塞克斯頓（Collin Sexton）單場拿下生涯新高42分，賽後遭隊友香檳灌頂。 路透社。

今(21)日籃網客場挑戰騎士，本是陣中3巨頭第一次合作的大喜之日，卻遭到騎士三年級生塞克斯頓（Collin Sexton）狂轟猛炸，單場拿下生涯新高42分，帶領騎士以147比135擊敗籃網，賽後全隊欣喜若狂，大開香檳狂歡慶祝，網友紛紛留言，「比拿到總冠軍還要興奮。」

對陣擁有杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)及厄文(Kyrie Irving)的籃網3巨頭，塞克斯頓毫無畏懼，一度帶領騎士在下半場位居領先，比賽來到第一次延長末段更是飆進追平3分彈，到了2度延長塞克斯頓大開殺戒，狂下4顆3分彈打得籃網無力招架，以42分、5籃板及5助攻帶領騎士拿下勝利。

賽後塞克斯頓走進休息室，立馬接受隊友香檳灌頂，而塞克斯頓隨後將慶功影片放上IG，也大力稱讚球隊表現。

若有關注台灣基層籃球的球迷，想必對塞克斯頓並不陌生，2016年中華代表隊在U17世界籃球錦標賽中首度獲參賽資格，第一場比賽就是由塞克斯頓率領的美國隊，他最終貢獻13分，而中華隊最終以74分之差敗北

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