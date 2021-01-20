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NBA／籃網3巨頭準備合體 厄文喊興奮
籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）缺席7場比賽後，今天終於加入球隊訓練，儘管少了兩位隊友，卻也加入「大鬍子」哈登（James Harden），讓厄文大喊興奮。
「非常興奮，你知道的，我們有了哈登加入。」厄文提到，球團本來存在些問題，甚至在自己到籃網前就在，而4隊交易案就是在商言商。大家都還是兄弟，所以我們要為建立球隊進入下個章節，建立友情並好好享受。」
哈登加入的第一場就寫下「大三元」，且是32分、14助攻和12籃板的全能數據，成為穿上新戰袍處女秀就轟下超過30分的「大三元」第一人，助隊以122：155擊敗魔術隊；第二戰哈登再有34分、12籃板，率隊以125：123險勝公鹿隊，加入籃網2戰的勝率是百分百。
「就像我說的，這真的令人興奮，可以和一個在聯盟好一陣子了的優秀球員同隊，他經歷過很多高低起伏，走過高峰和低谷，所以哈登和我們很一致，就經驗來看，他也能為我們休息室帶來很多幫助。」
厄文上度為籃網出賽已是台灣時間1月6日，之後因個人因素缺席5戰，在因違反聯盟防疫規定遭隔離而缺陣2場，預計明天對上騎士將出賽。
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