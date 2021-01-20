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NBA／昔飛越汽車震驚世人 葛里芬本季灌籃次數竟掛零

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒曬出數據，本季到目前為止葛里芬的扣籃次數竟然為零，恐怕他自己本人也會很驚訝。 美聯社。
美媒曬出數據，本季到目前為止葛里芬的扣籃次數竟然為零，恐怕他自己本人也會很驚訝。 美聯社。

以暴力灌籃為個人代名詞的活塞前鋒葛里芬（Blake Griffin），時常在球場上演飛扣美技震撼觀眾，2011年灌籃大賽更是以「飛越汽車」一招奪冠，球迷也暱稱為「幹籃哥」，然而今(20)日美媒曬出數據，本季到目前為止，葛里芬的扣籃次數竟然為零。

本季葛里芬平均僅能攻下12.9分、5.9籃板及38.3的投籃命中率，三項數據都創下生涯最慘紀錄，而臂展居於劣勢的他，出賽10場至今也僅貢獻1次火鍋，攻擊及防守數據皆呈現走下坡的趨勢。

2018-19的季後賽上，闖進季後賽的活塞首輪面對第一種子公鹿，飽受膝傷所苦的葛里芬執意上場，此舉也加重傷勢，隔年賽季僅出賽18場便宣布賽季報銷，本季復出後成績也未見起色，而為了保護長年折損的膝蓋，令觀眾期待的葛里芬灌籃秀，或許將就此落幕。

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