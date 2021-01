NBA／昔飛越汽車震驚世人 葛里芬本季灌籃次數竟掛零

以暴力灌籃為個人代名詞的活塞前鋒葛里芬(Blake Griffin),時常在球場上演飛扣美技震撼觀眾,2011年灌籃大賽更是以「飛越汽車」一招奪冠,球迷也暱稱為「幹籃哥」,然而今(20)日美媒曬出數據,本季到目前為止,葛里芬的扣籃次數竟然為零。

本季葛里芬平均僅能攻下12.9分、5.9籃板及38.3的投籃命中率,三項數據都創下生涯最慘紀錄,而臂展居於劣勢的他,出賽10場至今也僅貢獻1次火鍋,攻擊及防守數據皆呈現走下坡的趨勢。

Blake Griffin has not recorded a single dunk all season.



He is currently averaging career lows in points (12.9ppg), rebounds (5.9 rpg) and FG% (38.8%). pic.twitter.com/SHzuwIdzFo