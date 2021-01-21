國王防守出現天坑 更換主帥進入倒數計時

新球季才開打三週，戰績不佳的國王就穿上了騙人的新衣，缺點讓人一覽無遺。去年在泡泡園區八場種子賽只拿下三勝的國王，連14年無緣季後賽。這一季整軍重來，尤其是出人意料地在選秀會上劫得超級新秀哈利伯頓（Tyrese Haliburton），讓他們被視為季後賽的強力競爭者之一，國王開季三勝一敗的氣勢確實驚人，但現在又連吞三敗而掉入西區後段班的泥淖。即使陣中主控福克斯（De’Aaron Fox）一再創下隊史進攻新猶，但也補不上球隊屢屢讓對手得分破120分的防守天坑，而帶不動球隊戰績的總教練華頓（Luke Walton），再度遭遇他在湖人時的窘境，一再被點名即將走人。

究竟國王換掉主帥能不能救起疲軟的走勢還不知道，但可以確定的是，和上一季相比，華頓的位子更不穩了。如果短期內國王的情勢不見好轉，球團很可能會先把總教練換掉，來試著改變一下球隊的氣氛再說。

這一季的情況之所以和上一季不同，其原因有三：一是國王高層已經改組，二是教練團已有備位人選，三是王牌球星的話語權已成形。

一、國王高層改組

在掌權五年的狄瓦茲在2020年8月下台之後，國王高層步入新時代。華頓是在2019年4月與國王簽下四年教練約，而這紙前朝留下的契約，在新任總經理麥克尼爾（Monte McNair）的手中不見得能保鮮多久。

狄瓦茲過去是國王隊名將，但在擔任國王總管的5年期間，球隊戰績持續低迷。由於他已在去年下台，任內所用的總教練華頓恐怕隨時也要捲舖蓋走人。 歐新社資料照片

麥克尼爾是76人籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）在火箭時調教出來的操盤副手，去年接手之後，麥克尼爾做了一堆令國王球迷不解的決定，像是不匹配報價而放掉波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），又沒留住吉爾斯（Harry Giles）等等，即使都有他的理由，但若國王戰績持續探底，未來幾個月在回應國王球迷呼聲的壓力下，他很有可能先從總教練開刀，另展新局。

麥克尼爾是數據分析背景出身，待了火箭13年，他從資深數據分析員開始，一路負責交易及選秀的評估工作，最高職位是升到副總經理。去年在自由球員市場底定之後，麥克尼爾曾在線上記者會表示，他放掉波格丹諾維奇是為了用那筆錢簽更多球員，並且釋放更多空間給隊上現有的人手發揮。他在國王第一年的指標性操作，就是留住自家的福克斯，從自由球員市場上簽了兩個長人進隊，以及在選秀會上選進哈利伯頓。

麥克尼爾曾表示，自己在季後的操作是配合華頓本季的執教方針，就是要打造一個快節奏的進攻陣容。然而，他也很矛盾地說防守也一樣重要，這也是他為什麼會把懷塞德（Hassan Whiteside）找來為球隊的防守補洞。由此也可以看出麥克尼爾和華頓在建隊取勝的理念上不見得完全合拍，加上華頓又不是麥克尼爾的人馬，這樣的衝突若隨著國王與西區第八名的勝差而跟著拉大，華頓只有被趕下台的份。

國王總教練華頓(中)在湖人執教三個球季都打不進季後賽，其中兩次在太平洋組排名倒數第2，上季轉戰國王後，也把國王帶到太平洋組倒數第2，本季則可能會一直殿底，新總管麥克尼爾恐怕忍不了多久了。 美聯社

二、備位總教練隨時待命

簡崔（Alvin Gentry）在去年季後丟了鵜鶘總教練的工作之後，不久就加入了國王教練團，擔綱首席助理教練。簡崔和華頓在勇士就曾共事過，兩人也都是因為勇士的光環而得以接下其他球隊的總教練。然而，簡崔在紐奧良五年運氣不佳而打不出應有的成績，而華頓在洛杉磯三年的嘗試也以失望告終，兩人今年再度聚首沙加緬度，其實對華頓來說並不完全算是好事。

首先，簡崔的戰術訓練背景是以進攻為主，這一點對華頓來說並不能算加分。華頓有他自己相信的進攻體系，簡崔的戰術素養只能當做出奇招時的參考，但在華頓最需要的防守端，簡崔能發揮的作用實在很有限。

其次，在國王配了一個總教練等級的助手給華頓之後，對於華頓的期待值就會更高，耐心則會相對更低。66歲的簡崔和40歲的華頓不同，他生涯曾以總教練身份帶過五支不同的球隊，而華頓在湖人三年都沒讓湖人重返季後賽，反觀簡崔至少還把鵜鶘帶進季後賽一次。在有了兩名總教練之後，球團高層對戰績的期待只能更往上加。

簡崔有擔任過5支不同球隊的總教練經歷，生涯帶兵1105場，經驗自然是比華頓要豐富的多。 歐新社資料照片

再來，簡崔的存在，等於是讓國王高層多了一道安全網。就算一開始找來簡崔不是為了取代華頓，而是擔任輔佐的角色。但時日一久，只要有換帥的打算，球隊裡馬上就有個現成的人選可以暫代總教練，到時簡崔已經對球員有一定的熟悉度，而且他帶隊的經驗更老道，可說是無縫接軌。有簡崔在，球團換掉華頓的風險就大為降低了。

三、王牌球星的話語權

最後，也是最重要的，就是福克斯的態度。已經簽下五年頂級續約的福克斯，現在的他就是國王少主。在場上接下進攻權杖的福克斯，也確實在本季一開賽就打出國王一哥的數據，同時也把自己逐漸推上聯盟新看板的球星等級。可以預見的是，這樣的福克斯將會對球隊有更多的意見。

做為球隊領袖的福克斯，必然會是媒體訪問的焦點。一旦戰績還是不見起色，在賽後受訪的時候，福克斯就得回應記者們一堆關於該如何改變球隊現況的問題。無論福克斯心中是否支持華頓，也不管他是否對換帥已有定見，他未來的每一句話都會隨著媒體討論而放大，也會逐漸形成對華頓的直接壓力。

而且別忘了，不到兩年前，國王就已經打到39勝的例行賽高度。對別隊來說可能沒什麼，但這已經是國王最近這14年的戰績最高點，因為他們上一次拿到超過39勝的成績是2006年的44勝，而國王也從那季之後一路與季後賽絕緣至今。39勝那一季，是福克斯進入國王的第二季，那年他先發了60場比賽，在當時總教練耶格（Dave Joerger）的麾下，一同把國王推上新高峰。福克斯心中難免會拿耶格來和華頓做比較，而媒體也必定會由此去做文章。

國王戰績雖差，當家控衛福克斯(中)表現卻是非常出色，球隊未來的展現仍將以他為核心，但他可能也無法忍受球隊戰績一直爛下去。 美聯社

福克斯是見過國王最近一次盛世的人，在他自己的能力更上一層樓之後，他將更難接受球隊的表現竟會比兩年前還差。打出實績的耶格當年其實走得委屈，接任的華頓也沒能立刻用戰績讓眾人服氣。福克斯已不再是2017年入隊的那隻菜鳥，手握大合約又累積了高人氣的他，而今已經是擁有話語權的王牌球星，接下來他若是對華頓的執教方式和帶兵能力有疑問，國王勢必得換帥因應。

綜上所述，這一季國王的戰績若是再沒有立即的起色，華頓在總教練這個位子上還能坐多久，就得看麥克尼爾、簡崔和福克斯這三人的臉色。目前華頓還有一點轉圜的空間，畢竟球隊目前看來進攻能力仍在，但若是戰績持續下探，又控制不住大量失分的窘境，華頓就很難保住工作了。

如果國王真的決定季中換帥，而且又真的是簡崔代理總教練，國王要想解決這一季的防守大坑，還得再多看一個人的臉色，那人就是懷塞德。目前受困臀部傷勢而影響正常出賽節奏的這位7呎長人，其實在熱火後期就已經打壞行情。上一季他在拓荒者的表現，即使助隊逆勢打進季後賽，也並沒有為他帶來洗白的效果，自由市場開市很久之後，懷塞德一直拖到很後面才被國王以一年底薪簽下。

先前就有人指出，懷塞德有態度問題，打法過於自我中心而不見容於熱火的團隊文化，這也是造成他被熱火交易出去的主因。加上他的進攻打法不夠機動，外線及策應能力也是一應俱缺，配合不上現今流行的快節奏，即使有籃板和封阻這兩項戰力輸出，也被認為是溢價的選擇，所以去年季後才會遲遲找不到下家球隊。

國王擺明是要在進攻上打快，若是懷塞德跟不上這個節奏，本來就只有被棄用的份。而國王在打快的同時，原本陣地戰就不到位的防守，在攻防快速轉換時只會出現更多漏洞。如果注意去看國王的比賽，他們的對位防守者通常在第一拍就會被輕鬆甩掉，後方球員的協防意識又薄弱的情況下，對手幾乎是直取籃框，國王球員只有目送的份。原本懷塞德若能在這時出現保護籃框，就能有效降低對手切入得分的效率和意願。

懷塞德傷勢未癒，又不適應國王隊的節奏，無法再擔任先發中鋒，表現是一落千丈，這也讓他的上場時間越來越少。 美聯社

不過事與願違，目前懷塞德場均出賽12.7分鐘，和熱火五年生涯平均的26.8分鐘相去甚遠，更無法與上季在拓荒者的30分鐘相比。出賽時間驟降，這當然和他的傷勢有很大的關係，若是他的傷勢好轉，態度又有改善，真的能全力跑動來配合國王的快打路線，那麼國王的防守天坑就可以補起一大塊了。

而換個角度想，如果華頓能有辦法利用懷塞德為球隊補上防守的大洞，或許他就能改善球隊的戰績，也順勢保住自己的位子。究竟華頓能不能真的為國王穿上貨真價實的新衣，帶領球隊重返西區前八，就看他怎麼解決球隊的防守問題了。