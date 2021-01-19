NBA／贏球不擇手段？ 杜蘭特「髒手」屢屢攻擊字母哥

籃網今在主場迎戰東部龍頭公鹿，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍34分，籃網主將杜蘭特（Kevin Durant）也拿下30分，不過比起優秀數據，兩人在場上的肢體衝突反倒引發了球迷熱議。

KD getting physical with Giannis early 👀 pic.twitter.com/b9ND33RgbI — Bleacher Report (@BleacherReport) January 19, 2021

此役第一節才開打3分鐘，公鹿球星米道頓（ Khris Middleton）發起抄截後快攻，安戴托昆波便在其後掩護上籃，沒想到得手後，後來居上的杜蘭特竟重重地推了安戴托昆波一把，讓後者滾飛出場外，裁判馬上吹哨，杜蘭特則撿起球表現無辜，可惜安戴托昆波並沒有把罰球投進。

杜蘭特這一推引發球迷網友熱議，不少人認為這動作根本沒有必要，認為他是蓄意攻擊，但也有網友替杜蘭特講話，認為是杜蘭特是因為衝太快而來不及停住。

但下一球或許就沒有護航的餘地了，杜蘭特在喬丹（DeAndre Jordan）灌籃後轉頭回防，經過字母哥又有意無意地用「髒手」向他推了一把，讓在原地的安戴托昆波回頭確認杜蘭特是不是想引發衝突。