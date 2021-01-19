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NBA／小哈德威12投0中創隊史紀錄 聯盟紀錄是老爸創的

聯合新聞網 / 綜合報導
獨行俠今以93：116慘遭暴龍血洗，陣中球星小哈德威（右）12投0中創隊史紀錄。 路透社
獨行俠今以93：116慘遭暴龍血洗，陣中球星小哈德威（右）12投0中創隊史紀錄。 路透社

獨行俠以93：116慘遭暴龍血洗，陣中球星小哈德威（Tim Hardaway Jr.）12投0中難堪成績創隊史紀錄，有趣的是創下聯盟紀錄的是他的親父哈德威（Tim Hardaway）。

小哈德威今日先發出陣，不過上場26分鐘無任何分數進帳，最終加減搶下5籃板和1助攻，據《ESPN Stats & Info》數據指出，他今日單場12投0中創下獨行俠隊史最差記錄，而聯盟最差的單場17投0中則是他的爸爸哈德威在1991年創下的。

獨行俠

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