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NBA／厄文伸援手 買房送佛洛依德遺族

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）更買了間房給佛洛依德的家人。 法新社
籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）更買了間房給佛洛依德的家人。 法新社

非裔黑人佛洛依德（George Floyd）去年5月因美國警察不當執法過世，引發美國種族歧視議題再被關注，佛洛依德家族也受到外界不少援手，除NBA退役球員傑克森（Stephen Jackson）將好友的女兒吉安娜視如己出，籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）更買了間房給佛洛依德的家人。

傑克森和佛洛依德是多年好友，佛洛依德過世後，他承諾會好好照顧老友的遺族；近日他在NBA球員湯瑪斯（Etan Thomas）主持的「Podcast」還透露，幫助佛洛依德母女的過程中，許多朋友也一同投入。

他說：「我的到很多朋友幫助，厄文幫他們買了房子，小韋恩（Lil Wayne）的經紀人幫他們買了賓士，芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）給了她們迪士尼股票，所以我認為上帝絕對在祝福她們，而她們也做得很好。」

傑克森也提到，吉安娜現在過得很開心，和自己女兒也相處很好，「我相信她從我們身上得到很多的愛，但從世界各地獲得的支持，我會繼續做下去。」

厄文場外善行獲得版面，但最近卻沒有留下任何成績，他已因個人因素和聯盟防疫規定，缺席最近籃網的連7場比賽。

厄文 籃網

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