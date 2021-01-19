快訊

直播／部桃新冠肺炎群聚延伸社區 鄭文燦16時召開記者會

部桃醫院9人染疫...病毒傳染力是否變強？指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／處女秀飆32分僅次哈登 歐拉迪波讚火箭有美好未來

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
歐拉迪波首度代表新東家火箭出賽就繳出32分9助攻5籃板的亮眼數據。 路透社
歐拉迪波首度代表新東家火箭出賽就繳出32分9助攻5籃板的亮眼數據。 路透社

休士頓火箭新援歐拉迪波（Victor Oladipo）在今天首度代表新東家出賽就繳出32分9助攻5籃板的亮眼數據，儘管最終火箭仍是以120：125不敵芝加哥公牛，但歐拉迪波的好表現也受到肯定，他也直言球隊將會有大好的未來等在前方。

火箭在日前哈登（James Harden）的四隊交易案中換回前溜馬一哥歐拉迪波，在經過昨天的首次練球後，他今天就首度代表新東家出賽，並拿下全隊最高的32分，在火箭隊史處女秀上，僅次於哈登的37分。

不過更讓火箭感到期待的則是歐拉迪波對於球隊的正向態度，他在今天賽後就直言，火箭將迎接更美好的未來，並期待著成為這段特殊歷史的一部分，「我們正在努力打造一個好的團隊，我們就是有能力做到這點，因為我們有這樣能力的教練與球員。很顯然，我們的化學效應會持續變好，防守也是，但心態與方向永遠不會變。」

儘管過去兩個賽季來受到傷勢影響僅出賽55場，讓歐拉迪波能否回到巔峰期的表現被打上問號，但火箭總教練西拉斯認為，歐拉迪波仍舊是球隊的主力得分手，「儘管今天開賽時有點起伏，但這是很自然的，我們可以看到他依舊可以成為一名主要的得分手，而且可以為其他人打球，可以在防守端做一些事情。因此，我們為他可以做到的事情以及球隊的前景感到興奮。」

而今天拿下30分9籃板的中鋒伍德（Christian Wood）也說：「他總能吸引至少2個防守者，他的視野也能看到在底角空檔的球員，讓進攻端運轉起來。」

歐拉迪波 哈登 溜馬

延伸閱讀

NBA／籃網組史上最貴3人組 哈登換東家多繳千萬所得稅

NBA／拉文33分領軍勝火箭 歐拉迪波首戰飆分吞敗

舊帥助攻轉隊決定 哈登喊話期待厄文早日回歸

面對責難從不辯護 哈登是專注比賽的好球員

相關新聞

NBA／半場落後湖人至少15分仍逆轉 勇士57年來首見

勇士今天面對聯盟戰績最佳的湖人，上半場落後多達16分、全場最多輸到19分，卻在第四節上演絕地大逆轉，一舉終結紫金軍團的5連勝。 根據統計，勇士前一次半場落後湖人至少15分、最終仍完成逆轉的情況，

面對責難從不辯護 哈登是專注比賽的好球員

NBA近日頭條聚焦哈登（James Harden）重磅交易，這位休士頓火箭隊的看板、前MVP，加盟杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）領軍的布魯克林籃網隊。首秀繳出32

熱火三大失算種下苦果 巴特勒也光環盡失

上季東區冠軍邁阿密熱火，今年聲勢不再火熱，開季4勝7敗，東區排第12。被視為上季「另類MVP」熱火後衛巴特勒，今年開季也失去天神光環。巴特勒上季率東區第五熱火驚奇翻身以下克上，先剋第四溜馬，再宰東區第

NBA／籃網拿未來換現在的犧牲者 艾倫：是我也會這麼做

在哈登（James Harden）的四方交易中，籃網將長人艾倫（Jarrett Allen）送到騎士，他本人表示可以理解籃網這筆「拿未來換現在」的交易。 提及現今組大團衝擊總冠軍的風氣，艾倫對此

NBA／處女秀飆32分僅次哈登 歐拉迪波讚火箭有美好未來

休士頓火箭新援歐拉迪波（Victor Oladipo）在今天首度代表新東家出賽就繳出32分9助攻5籃板的亮眼數據，儘管最...

NBA／厄文伸援手 買房送佛洛依德遺族

非裔黑人佛洛依德（George Floyd）去年5月因美國警察不當執法過世，引發美國種族歧視議題再被關注，佛洛依德家族也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。