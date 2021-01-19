NBA／處女秀飆32分僅次哈登 歐拉迪波讚火箭有美好未來

休士頓火箭新援歐拉迪波（Victor Oladipo）在今天首度代表新東家出賽就繳出32分9助攻5籃板的亮眼數據，儘管最終火箭仍是以120：125不敵芝加哥公牛，但歐拉迪波的好表現也受到肯定，他也直言球隊將會有大好的未來等在前方。

火箭在日前哈登（James Harden）的四隊交易案中換回前溜馬一哥歐拉迪波，在經過昨天的首次練球後，他今天就首度代表新東家出賽，並拿下全隊最高的32分，在火箭隊史處女秀上，僅次於哈登的37分。

不過更讓火箭感到期待的則是歐拉迪波對於球隊的正向態度，他在今天賽後就直言，火箭將迎接更美好的未來，並期待著成為這段特殊歷史的一部分，「我們正在努力打造一個好的團隊，我們就是有能力做到這點，因為我們有這樣能力的教練與球員。很顯然，我們的化學效應會持續變好，防守也是，但心態與方向永遠不會變。」

儘管過去兩個賽季來受到傷勢影響僅出賽55場，讓歐拉迪波能否回到巔峰期的表現被打上問號，但火箭總教練西拉斯認為，歐拉迪波仍舊是球隊的主力得分手，「儘管今天開賽時有點起伏，但這是很自然的，我們可以看到他依舊可以成為一名主要的得分手，而且可以為其他人打球，可以在防守端做一些事情。因此，我們為他可以做到的事情以及球隊的前景感到興奮。」

而今天拿下30分9籃板的中鋒伍德（Christian Wood）也說：「他總能吸引至少2個防守者，他的視野也能看到在底角空檔的球員，讓進攻端運轉起來。」