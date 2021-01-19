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SBL／不敗台啤助攻 黃聰翰奪單周最佳球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃聰翰獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
黃聰翰獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供

第18屆SBL超級籃球聯賽的彰化體育館賽程上周落幕，尋求衛冕的不敗之師台啤隊，上周2戰延續勝場，16連勝創下聯盟最常連勝紀錄，主戰前鋒「小台」黃聰翰也以場均17分、5鑄工表現，獲得第7周單周最佳球員。

上周場均貢獻17分、1.5籃板、5助攻、1抄截的黃聰翰，獲得個人獎肯定不居功，他表示，首度獲獎真的很開心，但是最重要的是隊友和教練團，有強大後援才讓自己得到單周最佳球員，未來會繼續努力，幫助台啤達成最終目標。

台啤總教練教練周俊三也大力讚賞黃聰翰的表現，他說：「很開心小台能在眾家好手的競爭下脫穎而出，獲選為單週最佳球員，比起剛進球隊時的青澀，如今已能看出小台的成長，再次恭喜小台」。

本周賽事從彰化移師新北板橋體育館進行，台啤將持續挑戰將勝場往前推進，周六出戰台銀隊，周日碰九太科技。

黃聰翰獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
黃聰翰獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供

台啤 周俊三 SBL

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