PLG／跨界合作 夢想家獲球隊專車

福爾摩沙台新夢想家隊加入新夥伴，球團今天宣佈，獲凱銳汽車提供總價值近千萬之汽車贊助，並於VOLVO凱銳汽車新莊旗艦店舉行交車儀式，凱銳汽車董事長林傳凱、台新夢想家董事長張承中、台新夢想家總經理韓駿鎧以及球員田壘皆蒞臨現場，雙方更精心準備交車信物交換，象徵雙方的跨界合作正式展開，未來夢想家將會駕駛球隊專屬VOLVO車輛征戰客場賽事。

凱銳汽車以行動支持台新夢想家籃球隊，本球季將贊助三部VOLVO S90 T8 Inscription豪華旗艦房車，作為球隊專屬座駕，凱銳汽車董事長林傳凱表示，很高興有機會能與台新夢想家合作，凱銳汽車這次特別提供VOLVO豪華車款予球隊體驗，「我一直以來都很喜歡籃球，很開心有機會為台灣籃壇盡一份心力！」

台新夢想家董事長張承中也提到，這次與凱銳汽車的異業合作別具意義，除了以未來感概念設計專屬車貼，呼應本季主題「夢想進化」外，凱銳汽車也提供三部頂級的油電混合「進化」車款予球隊，「感謝凱銳汽車提供最好的贊助與支持，讓球員教練以及球隊行政人員在接駁交通上更加方便，未來我們也一定會持續努力爭取佳績！」

代表球員出席的「少俠」田壘提到，很榮幸能夠與凱銳汽車合作，面對接連的客場賽事，能夠乘坐安全舒適的交通工具對於球員而言是很大的協助，「相信這對於夢想家來說會是一個新的開始，期許我們能一起朝勝利出發！」