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NBA／交手勇士前 庫茲瑪：柯瑞是史上最佳射手
勇士隊明天將造訪史坦波中心「踢館」衛冕軍湖人隊，儘管兩隊戰績有段差距，湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）仍說，勇士是支不容小覷的球隊，因為球隊裡有「史上最佳射手」柯瑞（Stephen Curry）坐鎮。
柯瑞上季因傷缺席泰半比賽，球隊也終斷季後賽紀錄，新賽季還沒開始「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）又因右腳阿基里斯腱斷裂整季報銷，開季前12場比賽勝率才剛好打平，和聯盟龍頭湖人的11勝3敗有段距離。
不過柯瑞本季還是展現兩度MVP身手，目前已有6場比賽得分從30分起跳，包括生涯新高62分演出，明天將是他在新賽季首度遭遇「紫金軍團」。
西區大戰登場前，庫茲瑪大力稱讚柯瑞一番，甚至以「史上最佳射手」稱呼，他說：「某種意義上，他們仍是勇士，打著勇士的球。任何時候只要柯瑞在，史上最佳射手在，他們仍是強大的隊伍。」
柯瑞本季場均28.4分，平均每戰三分線出手11.1次、可投進4.2球，三分線命中率3成76；他上周面對暴龍隊曾出現外線10投僅1中的「失準」表現，但勇士以1分差驚險奪勝，反而最近兩戰手感回溫，前一仗碰金塊隊更飆進5記三分球，勇士卻吞下2連敗。
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