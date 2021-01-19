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熱火三大失算種下苦果 巴特勒也光環盡失

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
熱火開季至今表現荒腔走板，完全不像是上一季打進總冠軍賽的球員。上一場比賽他們慘敗給活塞20分之多，德拉基奇、歐林尼克、阿德巴約、羅賓森(左至右)在場邊全看傻了眼。 美聯社
熱火開季至今表現荒腔走板，完全不像是上一季打進總冠軍賽的球員。上一場比賽他們慘敗給活塞20分之多，德拉基奇、歐林尼克、阿德巴約、羅賓森(左至右)在場邊全看傻了眼。 美聯社

上季東區冠軍邁阿密熱火，今年聲勢不再火熱，開季4勝7敗，東區排第12。被視為上季「另類MVP」熱火後衛巴特勒，今年開季也失去天神光環。巴特勒上季率東區第五熱火驚奇翻身以下克上，先剋第四溜馬，再宰東區第一公鹿，最終再淘汰東區第三塞爾蒂克。總冠軍賽對上湖人，巴特勒攻防宛如超人，一對一單打無解，完美帶隊能力和形象跟湖人球星詹姆斯平分秋色。

巴特勒今年開季因傷打打停停，只出賽6場，場均15.8分、5.5籃板、5.3助攻，投籃命中率4成4，三分球7投0中還沒開張。他因傷表現打了七折，外線投籃能力幾乎消失，失去巴特勒穩定得分火力和帶隊支撐，今年熱火開季打得一點都不像季後賽球隊。

熱火不再狂燒，巴特勒光環盡失，戰力跌停令所有人始料未及，除了主力傷病，熱火管理階層嚴重失算，教練史波史特拉執教表現得共同承擔。

熱火前鋒巴特勒(中)上季總冠軍賽狂軋詹姆斯的場面讓許多球迷感到熱血沸騰，但本季他受到傷勢的影響，表現完全走樣。 美聯社
熱火前鋒巴特勒(中)上季總冠軍賽狂軋詹姆斯的場面讓許多球迷感到熱血沸騰，但本季他受到傷勢的影響，表現完全走樣。 美聯社

失算一：放走兩名防守前鋒克勞德、瓊斯

熱火總裁萊里一心想要為熱火再添一名球星，主要目標火箭哈登或溜馬歐拉迪波，因此對於瓊斯和克勞德兩名防守型前鋒都沒有「積極留人」打算。

克勞德最終去太陽，瓊斯被拓荒者搶走，熱火今年少了這兩名上季最關鍵側翼和防守尖兵，更失去克勞德拉開空間三分火力，全隊進攻得分和空間都受到壓縮。

熱火一次放走兩位防守悍將克勞德(左)和瓊斯，輕忽了他們的影響力，也沒有相對應的補強，馬上出現平均失分比上季高出5分，由聯盟前10名掉到後段班。 歐新社資料照片
熱火一次放走兩位防守悍將克勞德(左)和瓊斯，輕忽了他們的影響力，也沒有相對應的補強，馬上出現平均失分比上季高出5分，由聯盟前10名掉到後段班。 歐新社資料照片

失算二：沒有做好補強工作

熱火管理階層一直想要揮出全壘打，提升戰力一舉奪冠，積極透過交易想要爭取哈登或其他球星，導致季前沒有任何補強。熱火季前只在自由市場撿來前湖人後衛布萊德利，有防守沒身高，而且這個位置熱火多的是人手和陣容深度，赫洛、羅賓森是年輕頂級射手，德拉基奇、納恩、文森都是雙能衛，熱火季前補強幾乎沒有作為。

失去兩名防守前鋒，失去速度和協防、對位能力，加上開季巴特勒出賽6場傷停5場，個人狀況大幅下滑，得分不再穩定，熱火攻防兩端都失去水平。今年球季熱火場均失分114.5分，排名聯盟倒數第五，進攻場均110分，也在聯盟後段班，進攻不好防守更弱，熱火完全失去上季堅韌、頑強球風。

熱火找來的布萊德利(中)本季投籃命中率高達49%，但平均得分也只有10分，其他貢獻不多，對熱火沒有太大幫助。 美聯社
熱火找來的布萊德利(中)本季投籃命中率高達49%，但平均得分也只有10分，其他貢獻不多，對熱火沒有太大幫助。 美聯社

失算三：防守強度急速下降

進攻不好會影響防守強度，出色防守可以帶動進攻，熱火今年開季失去防守強度和主要輪換，場均失分從上季109.1上升到目前114.5分，進攻上季場均112分掉到今年110分。

除了陣容不濟+傷兵問題，熱火教練史波史特拉當然得承擔最大責任。熱火今年球員主要輪換都出現困境和障礙。上季先發主控納恩幾乎跌出輪換，上季熱火最佳第六人34歲後衛德拉基奇也少了神奇，從替補變先發的射手赫洛失去得分效率，熱火今年除了失去兩名主力前鋒，球隊最重要三名後衛和巴特勒狀況都急遽下滑。

熱火防守不行，籃板不好，失分飆高，連帶造成進攻堵塞，兩名最重要一對一高手巴特勒和德拉基奇都不再神奇，熱火完全失去上季那種守死對手、投死對手，令對手窒息攻防強度。

熱火防守出問題，連帶影響進攻的節奏，不只巴特勒失常，德拉基奇(中)和赫洛的表現也不如上個球季。 美聯社
熱火防守出問題，連帶影響進攻的節奏，不只巴特勒失常，德拉基奇(中)和赫洛的表現也不如上個球季。 美聯社

史波史特拉近10年在熱火執教表現普受讚譽，但我一直認為他有點過譽，如果不是NBA教父萊里在後頭壓陣，他還是鎮不住場面，很難帶動超級球星。今年熱火開季球員輪換、防守、攻防表現一團混亂，史波史特拉必須要有更出色執教表現和智慧才能解套。

執教不只是戰術、訓練、激勵士氣，用人、挖掘潛能、出牌時機、戰略部署同樣重要。熱火今年開季表現跌停當然可以全部歸因於傷病，但種種失算，戰略和用人定位錯誤，可能比傷病影響更大。

熱火 巴特勒 德拉基奇

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