面對責難從不辯護 哈登是專注比賽的好球員

NBA近日頭條聚焦哈登（James Harden）重磅交易，這位休士頓火箭隊的看板、前MVP，加盟杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）領軍的布魯克林籃網隊。首秀繳出32分、11個籃板、14次助攻超級大三元佔據版面，不過各界對他特異獨行、抱隊逐冠行為不諒解。我們常說媒體殺人，哈登面對責難是怎麼說怎麼錯，我倒想以個人認識的哈登，談談這位出身洛杉磯的大鬍子。

開始認識哈登這一號人物，可以回溯到2011年，當時和旅美的大學籃球好手莊宗勳一起，去洛杉磯市的高中看組魯聯盟（Drew League）。這是結合職業、國際球員和大學球隊混搭的友誼賽，主要提供籃球員季外維持手感，因歷史悠久、名聲響亮，歷年出現不少NBA好手參賽，包括本篇的主角哈登。由於是土生土長的洛杉磯人，他經常和高中隊友報隊，當然那時還不是MVP，但大鬍子的特徵夠吸引人。

看哈登比賽可以回溯到2011年，當時他在洛杉磯的祖魯聯盟自主訓練，其身手已經打遍天下無敵手。 陳光立／攝影

與哈登同場訓練的還有德羅展(DeMar DeRozan)，兩人分屬不同隊伍，在組魯聯盟已打遍天下無敵手。場地是在高中球館，一些粉絲趁空檔去追星，但哈登卻冷處理不願與人互動，拒絕簽名和合照，一心專注比賽內容，儘管結果無關痛癢，但他對細節頗為關注，頻頻和隊友、教練討論賽情。

這種略帶孤僻的人格，一直是哈登標誌，他對外界紛擾從不當一回事。包括2012到2014年與林書豪組火箭隊後場，他對兩人之間的比較毫無興趣。第一次採訪哈登在更衣室，2013年他剛好飛一趟快閃台灣，我想問一些心得，包括與林書豪、哈沃德（Dwight Howard）的互動。洗完澡出來的哈登，一看我過去攀談就說：「等一下！我有我的受訪習慣。」他不急不緩的把衣服、褲子、鞋子穿好，而我就站旁邊看了一場「哈登穿衣秀」，然後開始談比賽、談林書豪、談哈沃德，以及短促到幾乎沒記憶的台北之行。

昔日因為林書豪(左)的緣故追訪火箭隊，期間我也有機會深入瞭解日後成為MVP的大鬍子哈登。 陳光立／攝影

在火箭隊期間，哈登多數戴著耳機穿梭走道，鮮少與粉絲甚至隊友互動。火箭隊的資深播音員Matt Thomas說：「哈登始終單獨行動，在場上多半時間看著大螢幕、計分表，偶爾抬頭看看親友是否在觀眾席。球迷的噓聲和掌聲，他從來沒放在心上，或許是與生俱來，但哈登始終不讓外界因素干擾自己。」

前隊友塔克(P.J Tucker)說，踐踏對手是哈登的目標，他認為與其寵愛或滿足粉絲，寧可去打敗場上的敵人。因為無論表現得多平易近人，一旦輸球就沒意義，粉絲就會離你而去，沒人會把掌聲給予輸家。前隊友卡佩拉（Clint Capela）表示：「哈登擅於分析、有耐心，也沒有情緒。他不在乎批評，包括買犯或後撤步的手段，你聽過他替自己辯護嗎？沒有！因為球隊贏就好，外界批評無法改變結果。」

哈登是否真的愛跑派對還無法確認，但他在比賽前的練習卻是相當賣力，對於籃球的熱情不輸任何人。 陳光立／攝影

當年帶兵火箭隊的麥克海爾（Kevin McHale），對於哈登有相當程度瞭解，他曾公開提及哈登並非領袖，但會以自己的方式幫球隊獲勝。麥克海爾說：「哈登可以得分、傳球，也能抓籃板，但他不擅於溝通的個性難以擔當領袖。」他舉例在更衣室內，哈登短短一句話提議全隊需要打出防守，事實是每個人都知道，但這句話並沒實質幫助，與其說是建議更像是批評。

在這位名人堂傳奇眼中，哈登在場上無懈可擊，但激勵隊友、完整表達內心想法從不是強項，或許投奔布魯克林與杜蘭特、厄文一起，可以讓媒體轉移焦點，讓他能更專注場上。以我觀點，對哈登的批評其實可以到此為止，第一場籃網隊的比賽可看出，交易結果是成功的，而火箭隊也一償夙願可透過選秀權重建，雙方互蒙其利亦非壞事。