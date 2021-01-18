NBA／不忘祝福周杰倫生日 林書豪竟叫起「大哥」
加盟勇士發展聯盟的籃球明星林書豪與歌手周杰倫，兩人一直是莫逆之交，如今兩人雖分隔美國及台灣兩地，但在周杰倫42歲生日這一天，林書豪不忘在IG獻上祝福之意，談到兩人過去的相識過程，對他的感恩之意吐露在文字之中，可見兩人的交情，最後林書豪寫上，「生日快樂大哥」，把周杰倫當成自己好兄弟。
林書豪祝福周杰倫生日全文：
永遠年輕的Jay生日快樂！我第一次見到你是在你的MV「土耳其冰淇淋」拍攝現場。我記得我不知道和你這樣一個超級明星在一起互動我該怎麽辦哈哈，但是我們拍攝的時候發現你非常的照顧我，人也特別隨和。還有工作室到處都是奶茶哈哈哈。
我記得拍攝的時候你是非常堅持自己的創意跟想法。你就是一個真正充滿熱情的藝術家。感謝你幫助我假裝可以彈鋼琴的樣子哈哈。
這些年來，我們在很多地方一起玩。紐約，加州，台北，北京，廣東，等等。玩了無數的魔術，拍籃球視頻，玩紙牌遊戲和惡作劇。我還記得我們4點早上在圖書館跟大家開玩笑。
我們都認識了彼此的家人和好友。你也支持我的籃球生涯和每年參加我的明星賽。 大家都知道你的天賦，但我希望大家更了解你對身邊朋友的支持跟忠誠。那些視頻通話, 你給我的寶貴建議, 更多的機會。曾一起經歷過的所有歡樂時光都不會被忘記。生日快樂大哥！
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