HBL／明星賽復活！3月13日台大登場

相隔13年，HBL高中籃球全明星賽再次回歸，3月6日和7日的決賽落幕後，明星賽緊接著3月13日在台大綜合體育館盛大登場，本月20日起將展開明星賽網路票選活動，讓球迷送喜歡的選手登上明星賽舞台。

HBL明星賽上度舉辦已要回溯到2008年，今年確定復辦，高中體總秘書長朱彩鳳表示，近幾年聽聞許多復辦聲浪，今年終於實現，「HBL全明星賽一定會創造更多話題，並同時提供給球員最棒舞台。」

明星賽網路票選活動將於20日開始起跑，2月20日截止，球迷每天都可至HBL官方網站（https://sports.tw.campaign.yahoo.net/hbl/）為喜愛球員進行票選，將自己心目中的「Top 1」送入HBL全明星賽。

晉級109學年度高中籃球甲級聯賽前8強的隊伍，男生組球員與女生組球員都可獲得HBL全明星賽票選資格，票選比例將依照球迷票選50%、教練票選30%及媒體票選20%所共同組成，選出24位票數最高的人氣球星，由得票最高與次高之兩位球員擔任紅隊隊長及白隊隊長，並從前12高票的球員中挑選出兩隊先發五人名單，打破校際與地域限制，讓球迷看到HBL不同以往的趣味樣貌。

HBL全明星賽是球隊成績與指標球員之象徵，男生組票選隊伍包含光復高中、泰山高中、能仁家商、東泰高中、松山高中、東山高中、南山高中及高苑工商；女生組票選隊伍為永仁高中、陽明高中、北一女中、淡水商工、南山高中、苗栗高商、金甌女中與普門高中。

男生組球員熱門投票人選像是南山高中一哥陳力生、能仁家商禁區悍將史魯齊、泰山高中得分好手劉丞勳、光復高中旅美好手陳將双等；女生組呼聲超高的球員有去年拿下JHBL MVP的北市陽明張聿嵐、北一女綠色閃電俠宋瑞蓁、淡水商工隊長郭虹廷、金甌女中頭號戰將游沁樺等。

目前公告的明星賽內容，除兩隊球員為公益而戰，還有讓各校教練一展身手的名人混合投籃賽，以及灌籃大賽和三分球大賽等。