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NBA／哈登曝轉隊因丹東尼 喊話厄文「一起把籃網變可怕」

聯合新聞網 / 綜合報導
哈登(左)轉投籃網首戰就繳出大三元，杜蘭特(右)也猛攻42分。 歐新社
哈登(左)轉投籃網首戰就繳出大三元，杜蘭特(右)也猛攻42分。 歐新社

哈登（James Harden）首披籃網戰袍初戰就繳大三元，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）「三巨頭」何時能合體成為聯盟關注焦點。據《ESPN》報導，籃網球團在19日對陣公鹿的比賽標註厄文為「出賽成疑（Questional）」，或許意味著此役有望回歸。

哈登與季前離開休士頓的恩師丹東尼(Mike D'Antoni)重聚，他坦承在丹東尼與火箭前總管莫雷(Daryl Morey)相繼離隊後，他意識到自己得重新評估一切。

「一旦他們離開後，我得思考一下這支球隊（火箭）是將進入重建階段，或是還想維持高競爭力。」哈登不諱言，丹東尼是他轉投籃網的主因之一，「他是一位很不可思議的教練，他已經擔任教練很長的一段時間，和他相處起來很舒服，和杜蘭特也是，我對厄文也有一定的了解。很顯然當這些人都在布魯克林，對我來說是明智之舉。」

而哈登也向尚未歸隊的厄文喊話，據《Basketball News》記者甘迺迪（Alex Kennedy）所述，「我非常期待厄文早日歸隊，他是我們實現目標關鍵的一份子，我們能越早建立起化學反應，越早一起打球，那球隊將會非常可怕。」

籃網昨（17）日出戰魔術，哈登彷彿沒有適應問題，無縫接軌繳出32分、14助攻12籃板的大三元紀錄，不僅助攻數創籃網隊史新紀錄，更成為史上首位轉隊後初登場繳30分大三元球員，一掃最後幾場在火箭低潮，杜蘭特更猛攻42分，證明哈登存在不影響自己發揮。

已經連續缺賽6場的厄文，籃網球團在19日對陣公鹿的比賽標註為「出賽成疑（Questional）」，或許意味著此役有望回歸，哈登昨日也在賽後標註厄文的帳號寫道，「我們今晚甚至還缺少厄文呢，如果他回歸了，那恐怖時刻就要來了。」

籃網 哈登 厄文 杜蘭特

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