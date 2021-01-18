NBA／布萊恩驟逝將滿週年 遺孀籲「別再用空難照」

NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）於美國時間2020年1月26日逝世，即將滿一週年的今日，其遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在個人instagram發文，呼籲媒體不要用空難現場有關的照片撰文，以免再次傷害她們與家人。

凡妮莎寫道，「親愛的媒體們，請慎重考慮報導使用的照片或影音，我們希望你們不要傳播直升機殘骸或空難照片。我們不想再看到這些，過去這一年已經夠痛苦了。除了2020年1月26日那場空難，你們還有許多照片和影音可以使用，希望各界能用優雅有格調的方式紀念，這是對失去親人的我們最大尊重，謝謝你們。」

凡妮莎也在日前鼓勵同樣面對悲痛的人們，「去找到活下去的理由，我知道這不容易，每當看到我的孩子們，我就會努力讓自己擺脫那些情緒。死亡是無法避免的，但你可以選擇生活的方式，去尋找活下去的理由吧。」