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PLG／攻城獅洋將雷特大三元 許晉哲：不驚訝
曾在NBA代表黃蜂和暴龍隊出賽過的雷特，職籃新聯盟P.League+（PLG）加入新成立的新竹攻城獅隊，今天面對聯盟龍頭富邦勇士隊繳出生涯首度「大三元」，率隊以111：102賞給聯盟龍頭富邦勇士首敗，全能表現讓富邦勇士教頭許晉哲淡定說「不驚訝」。
「雷特是NBA等級的球員，真的有在NBA打過球的就是他啊，有這表現，不驚訝啦。」許晉哲坦言，今天貢獻19分、13籃板和10助攻的雷特，的確是各隊比較難對付的對手，若是體能能達到顛峰就更難纏。
雷特透露，這是他球員生涯第一次「大三元」，比賽中自己不會強求數據，但今天的特別成績對他仍重要，畢竟球隊經過昨天激戰，今天他大腿後側還有點緊繃，在非最佳身體狀態下率隊奪勝，特別有意義。
富邦勇士洋將賈西亞今天也有25分、13籃板表現，過程和雷特也有許多「交流」，許晉哲認為這是攻城獅的作戰策略之一，「從第一分鐘開始就對我們洋將不停挑釁。」他坦言賈西亞和塞瑟夫都有被影響，「這就是球場的一部分，我的解讀是故意的，讓我們洋將失控，他們就得利。」
雷特為自己平反，他強調言語交鋒的起頭可是賈西亞，不過兩人都是職業球員，球場上就是盡力表現；攻城獅教頭林冠綸也說，這些都是場上的火花，是可以刺激球迷進場的元素，「沒有特別設定，是大家全力搶勝帶來的激情。」
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