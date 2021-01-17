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SBL／準絕殺九太 璞園「老吳」吳家駿：要有責任感

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳家駿（左）成璞園第4勝功臣。圖／中華籃協提供
吳家駿（左）成璞園第4勝功臣。圖／中華籃協提供

SBL在彰化體育館最後一戰戲劇性十足，先有九太科技隊前鋒吳曉謹「4分打」，璞園後衛吳家駿最後3.9秒再飆進底線三分球，九太有機會的最後一擊卻出現「再見失誤」，讓璞園驚險以82：81擊敗九太，驚滔駭浪中收下第4勝。

攻下16分、7助攻外帶4抄截的吳家駿笑說，最後進攻機會，戰術有點跑不出來，他想到教頭顏行書說「要有責任感」，挺身而出執行關鍵一擊，才有「準絕殺」出現。

璞園第一節就以20：15領先，但半場優勢縮小到41：40，三節打完差距縮再擴大到64：57，但第四節1分03秒九太吳曉瑾飆進逆轉三分球還站上罰球線，完成「4分打」後九太反以79：76領先；璞園盧峻翔馬上回敬外線，九太洋將布蘭登將球揮掉被吹妨礙中籃，比數回到79：79。

最後28秒，九太選秀「狀元」李漢昇幾乎進攻時間到點前進球，九太再超前，但3.9秒吳家駿接獲底線發球後在底角後仰三分球破網，九太執行最後一擊又出現再見失誤，讓璞園驚險以1分差迎接勝利。

璞園在開季10連敗後勝場快速累加，吳家駿認為關鍵還是防守，「書哥（顏行書）貫徹我們，要防守，才能贏球。」他提到，今天第二節和第三節，隊友彼此間有點交代不清，不過仍堅持到最後，「也是有個好的結果！」

另場比賽，台銀一度68：68追平裕隆隊，但裕隆在周柏臣領軍下回敬9：0攻勢，最終仍以80：73收下勝利。

吳家駿（右一）投進逆轉外線，和隊友開心慶祝。圖／中華籃協提供
吳家駿（右一）投進逆轉外線，和隊友開心慶祝。圖／中華籃協提供
吳家駿投進逆轉外線，開心慶祝。圖／中華籃協提供
吳家駿投進逆轉外線，開心慶祝。圖／中華籃協提供

璞園 顏行書 選秀

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