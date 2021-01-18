NBA／今日戰績表 快艇大破溜馬拉出4連勝
NBA今日戰績表
尼克 105:75 塞爾蒂克
騎士 (延期) 巫師
公牛 117:101 獨行俠
76人 (延期) 雷霆
爵士 109:105 金塊
鵜鶘 128:123 國王
溜馬 96:129 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
01:00 魔術 vs. 尼克
延期 騎士 vs. 巫師
03:30 灰狼 vs. 老鷹
04:00 活塞 vs. 熱火
04:00 馬刺 vs. 拓荒者
06:00 太陽 vs. 灰熊
08:30 公鹿 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
08:30 獨行俠 vs. 暴龍
09:00 火箭 vs. 公牛
11:00 勇士 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言