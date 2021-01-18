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NBA／今日戰績表 快艇大破溜馬拉出4連勝

聯合新聞網 / 整理
喬治(左)進攻。 路透
喬治(左)進攻。 路透

NBA今日戰績表

尼克 105:75 塞爾蒂克

騎士 (延期) 巫師

公牛 117:101 獨行俠

76人 (延期) 雷霆

爵士 109:105 金塊

鵜鶘 128:123 國王

溜馬 96:129 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:00 魔術 vs. 尼克

延期 騎士 vs. 巫師

03:30 灰狼 vs. 老鷹

04:00 活塞 vs. 熱火

04:00 馬刺 vs. 拓荒者

06:00 太陽 vs. 灰熊

08:30 公鹿 vs. 籃網(愛爾達體育1台)

08:30 獨行俠 vs. 暴龍

09:00 火箭 vs. 公牛

11:00 勇士 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

火箭

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