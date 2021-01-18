NBA／今日戰績表 快艇大破溜馬拉出4連勝

約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）雖然合力砍下65分，但爵士靠著全隊6人得分雙位數的均衡攻勢，在第四節最後穩住領先優勢，最終以109比105驚險勝出。 原本勝率

2021-01-18 11:47