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NBA／哈登大腹便便全不見 轉隊籃網又瘦回來

聯合新聞網 / 綜合報導
哈登回歸全盛時期的精壯身材，相比先前火箭時期「路人肥大叔」的體態有很大的變化。 攝自《NBA Central》推特
哈登回歸全盛時期的精壯身材，相比先前火箭時期「路人肥大叔」的體態有很大的變化。 攝自《NBA Central》推特

哈登來到布魯克林初亮相，賽前他穿著籃網隊練習衣練投被攝影機捕捉，圖中可見他回歸全盛時期的精壯身材，相比先前火箭時期「路人肥大叔」的體態有很大的變化，原本的大腹便便完全消失。

先前哈登休賽季回歸爆肥的照片被網友瘋傳，豐餘體態讓球評看了都直搖頭，但從今天賽前練習的照片看來，哈登的大肥肚徹底消失，顯示他的身材相當精實，美媒《Legion Hoops》還在推特寫道：「哈登欺騙了所有人！」《NBA Central》也寫道：「哈登又瘦了。」

籃網今日出戰魔術，哈登彷彿沒有適應問題無縫接軌，繳出32分、14助攻12籃板的大三元，不僅助攻數創籃網隊史新紀錄，更成為史上首位轉隊後初登場繳30分大三元球員，一掃最後幾場在火箭低潮，杜蘭特（Kevin Durant）更猛攻42分，證明哈登存在不影響自己發揮。

火箭 哈登

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