NBA／體檢出現左腎腫塊 勒佛特將無限期停賽

在以哈登（James Harden）為主菜的四方交易中，被送至溜馬的前籃網前鋒勒佛特（Caris LeVert）今日被發現左腎出現腫塊，球團立即宣布他將無限期停賽，後續將進行詳細複檢。

布魯克林籃網為了網羅哈登，送出中鋒艾倫（Jarrett Allen）、前鋒普林斯（Taurean Prince）到克里夫蘭騎士，勒佛特（Caris LeVert）、庫魯斯（Rodions Kurucs）則是前往休士頓火箭，而勒佛特又被火箭輾轉交易至溜馬，這筆四方交易案於今日才算正式完成。

但據《ESPN》報導，勒佛特的身體狀況導致交易延後，其因為他在體檢時被發現了左腎腫塊，目前溜馬隊已經宣布即日起無限期停賽，後續將進行更詳細的複檢。

勒佛特在聲明中表示，「僅代表我的家人和我自己，感謝溜馬隊的支持，我們非常感謝他們在體檢過程中謹慎透徹，我期待加入球隊，並儘快成為這偉大組織的一員。」

26歲的勒佛特傷病史豐富，但非外在因素進入傷兵名單這是頭一次，前兩季合計出賽85場，這季目前出賽12場，場均有18.5分、6助攻、4.3籃板和1.1次抄截。