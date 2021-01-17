NBA／為何放棄百倍年薪選擇發展聯盟？林書豪這樣說

林書豪日前透過個人社群網站宣布與金州勇士所屬發展聯盟球隊聖塔克魯茲簽約，回到他NBA生涯發跡處再一次追夢，對於做出這樣的決定，他接受《舊金山紀事報》訪問時透露，放棄CBA的百倍高薪和高人氣，確實有些人認為他是瘋了。

林書豪表示，「我在中國受到很多球迷支持，也發生許多不可置信的事，他們對我就像搖滾巨星一樣，這是非常超現實的體驗。」但他也坦言自己仍抱有NBA夢，決定再次回到發展聯盟，讓生涯從零開始，力拚回歸籃球最高殿堂的機會。

北京首鋼開出年薪約300萬美金的合約，但林書豪選擇不到百分之一的酬勞與聖塔克魯茲簽約，他透露，「我放棄所有回到美國，確實有些人認為我是不是瘋了。」

林書豪表示，「我自認是NBA等級球員，但這一次我不是為了錢，也不是想出名，我只是要挑戰不同的事，我想透過籃球為上帝帶來榮耀。」

他就曾在個人ig錄製影片表達內心的煎熬：「我想直接跟你們講，做這個決定真的是非常非常非常難，我等了好久，也考慮了很多次，快瘋了，昨天也沒什麼睡，我今天決定了，我會從NBA發展聯盟，去追一個NBA的夢想，那我有這個夢想，所以我用百分之百全力去追，真的謝謝你們的支持，我想念你們，我愛你們，謝謝、謝謝。」

勇士隊教練柯爾(Steve Kerr)也向媒體誇讚他願為了最愛的籃球放下自尊，並非常欣賞他做這個決定。