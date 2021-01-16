NBA／「我欠休士頓一座冠軍」 哈登IG發文感謝火箭

明星後衛哈登(James Harden)在一起重磅交易案中如願以償來到籃網，今(16)日他也在個人IG發文，除了表達對火箭的感謝之外，也坦承自己未能帶領球隊向前邁進。

雖然最終與火箭鬧得不歡而散，哈登今仍在IG發文表達對老東家的感謝：「我還能說什麼？沒有任何言詞能表達我的感受，火箭在我沒成長前接納我，休士頓徹底改變了我和家人的生活，離開這裡並不是一件簡單的事。」

雖然無法幫助球隊拿下冠軍，但哈登在火箭獲得無數榮耀，也讓他逐漸成長為聯盟一線巨星，「我在火箭拿下得分王、MVP，這支球隊給了我所需要的，甚至更多，我也滿懷感激。」

「休士頓張開雙臂歡迎我到來，我的身心靈也全都灌輸在這座城市，希望能為火箭帶來榮耀，而我卻沒有達到目標，這是我欠你們的，而在我還沒還清這筆債務時，我們將不會對彼此說再見。」