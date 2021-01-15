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SBL／黃聰翰21分飆退璞園 15連勝平聯盟紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
黃聰翰。 中華籃協提供
黃聰翰。 中華籃協提供

在上周改寫聯盟開季連勝紀錄後，衛冕軍台啤在本周首戰就對上近期狀況回升的璞園，僅管璞園在上半場打完一度僅有6分落後，但在黃聰翰全場進帳21分，第四節拿下8分領軍下，台啤仍是以77：64寫下15連勝，追平璞園在第10季時所創下的聯盟最長連勝紀錄，有望在明天與裕隆之戰創造新歷史。

台啤在上周寫下聯盟最長的開季14連勝後，今天則是對上墊底的璞園，不過璞園在上周3場比賽中拿下2勝，已逐漸擺脫開季10連敗的陰影，在今天開賽後璞園也一度拉出5：2的攻勢取得領先，不過台啤黃聰翰在首節手感火燙，率領球隊打出一波10：0的反擊，在首節他就以4投3中的好表現拿下11分。

儘管台啤在首節打完取得28：17領先，但近況不差的璞園也在第二節展開反撲，尤其是今年打出年度最佳新人氣勢的射手盧峻翔，在第二節投進兩顆三分球進帳8分，幫助璞園在中場休息前追到6分差距。

不過易籃後璞園手感急凍，第三節前12次出手僅命中2球，讓台啤將差距一度擴大到17分，第四節璞園盧峻翔再度挺身而出，他開節先是完成一記「三分打」後又投進三分球，包辦球隊的開節前6分，不過台啤黃聰翰表現不遑多讓，他先是完成一次精彩的拉竿上籃，隨後也飆進三分球，讓雙方差距依舊維持在雙位數。

第四節最後6分鐘，璞園溫立煌接連單打台啤洋將米勒（J.D. Miller）連得4分，一度僅剩9分落後，但台啤黃聰翰持續在三分線上開砲，加上蔣淯安的中距離跳投命中，台啤在比賽最後2分鐘仍保持14分領先，最終也以13分差距拿下開季15連勝，追平璞園在第10季時所創下的聯盟最長15連勝紀錄。

璞園 台啤 蔣淯安

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