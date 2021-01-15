NBA／「你為火箭做了什麼？」 歐尼爾重砲抨擊哈登
先前哈登在記者會中表示，自己已竭盡所能，隨後更是以「無法修復的狀況」來形容火箭，招致許多人批評，名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對此也不屑一顧，稱哈登根本沒有對火箭做出奉獻。
對於哈登此番「自己竭盡所能」的言論，歐尼爾在節目中大力駁斥：「你說你想要哈沃德(Dwight Howard)，火箭幫你找來了，結果卻沒打出成績，你想要保羅(Chris Paul)，火箭也幫你找來了，你想要一些射手，你想要跟兄弟衛斯特布魯克(Russell Westbrook)一起打球，他們滿足了你一切所需，結果卻不盡人意。」
「你說你竭盡所能，但顯然這個說法是不對的，你為火箭做了什麼？」，最後歐尼爾也開啟擅長的嘲諷技，「現在你加入了超級球隊，最好今年就拿下冠軍，沒奪冠就是失敗的賽季。」
"When you say you gave the city your all, that ain't true."@SHAQ reacts to the James Harden trade— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2021
(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/GMW0dJyLWB
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言