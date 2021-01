NBA／「你為火箭做了什麼？」 歐尼爾重砲抨擊哈登

先前哈登在記者會中表示,自己已竭盡所能,隨後更是以「無法修復的狀況」來形容火箭,招致許多人批評,名人堂中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)對此也不屑一顧,稱哈登根本沒有對火箭做出奉獻。

對於哈登此番「自己竭盡所能」的言論,歐尼爾在節目中大力駁斥:「你說你想要哈沃德(Dwight Howard),火箭幫你找來了,結果卻沒打出成績,你想要保羅(Chris Paul),火箭也幫你找來了,你想要一些射手,你想要跟兄弟衛斯特布魯克(Russell Westbrook)一起打球,他們滿足了你一切所需,結果卻不盡人意。」

「你說你竭盡所能,但顯然這個說法是不對的,你為火箭做了什麼?」,最後歐尼爾也開啟擅長的嘲諷技,「現在你加入了超級球隊,最好今年就拿下冠軍,沒奪冠就是失敗的賽季。」

"When you say you gave the city your all, that ain't true."@SHAQ reacts to the James Harden trade



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/GMW0dJyLWB