NBA／「你為火箭做了什麼？」 歐尼爾重砲抨擊哈登

先前哈登在記者會中表示，自己已竭盡所能，隨後更是以「無法修復的狀況」來形容火箭，招致許多人批評，名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對此也不屑一顧，稱哈登根本沒有對火箭做出奉獻。

對於哈登此番「自己竭盡所能」的言論，歐尼爾在節目中大力駁斥：「你說你想要哈沃德(Dwight Howard)，火箭幫你找來了，結果卻沒打出成績，你想要保羅(Chris Paul)，火箭也幫你找來了，你想要一些射手，你想要跟兄弟衛斯特布魯克(Russell Westbrook)一起打球，他們滿足了你一切所需，結果卻不盡人意。」

「你說你竭盡所能，但顯然這個說法是不對的，你為火箭做了什麼？」，最後歐尼爾也開啟擅長的嘲諷技，「現在你加入了超級球隊，最好今年就拿下冠軍，沒奪冠就是失敗的賽季。」