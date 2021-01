NBA／美媒曝火箭拒76人提案主因 葛登為哈登叫屈

歹戲拖棚的哈登「賣我」案終於在昨(14)日畫下句點,這位火箭長年招牌如願以償前往籃網組成三巨頭,而哈登從季前就發生許多脫序行為,也與隊友甚至是球隊高層產生嫌隙,讓外界為他貼上「難搞」的標籤,而在火箭與哈登共事過最久的葛登(Eric Gordon)也為老戰友叫屈。

與湖人一戰敗北後,哈登賽後在鏡頭面前稱火箭狀況已經無法修復,引發隊友沃爾(John Wall)、卡森斯(DeMarcus Cousins)不滿,不過曾與他並肩作戰5年的葛登,受訪時談到哈登離去表示,「顯然地,從開季就可以看得出來,哈登並不想在這打球,但他的離開也給了我們建隊方向,其他人可以專心扮演好他們的角色,我們可以向前邁進。」

Eric Gordon asked if players motivated to prove James Harden wrong: “Since the season started you could tell he didn’t want to be here. I wouldn’t say it’s motivation because we got to be motivated to play every game. It gives us a chance to get real direction.” pic.twitter.com/iTiCWozTQ3