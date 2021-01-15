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NBA／美媒曝火箭拒76人提案主因 葛登為哈登叫屈

聯合新聞網 / 綜合報導
外界為哈登(左)貼上「難搞」的標籤，但葛登(右)卻為老戰友叫屈。 歐新社
外界為哈登(左)貼上「難搞」的標籤，但葛登(右)卻為老戰友叫屈。 歐新社

歹戲拖棚的哈登「賣我」案終於在昨(14)日畫下句點，這位火箭長年招牌如願以償前往籃網組成三巨頭，而哈登從季前就發生許多脫序行為，也與隊友甚至是球隊高層產生嫌隙，讓外界為他貼上「難搞」的標籤，而在火箭與哈登共事過最久的葛登(Eric Gordon)也為老戰友叫屈。

與湖人一戰敗北後，哈登賽後在鏡頭面前稱火箭狀況已經無法修復，引發隊友沃爾(John Wall)、卡森斯(DeMarcus Cousins)不滿，不過曾與他並肩作戰5年的葛登，受訪時談到哈登離去表示，「顯然地，從開季就可以看得出來，哈登並不想在這打球，但他的離開也給了我們建隊方向，其他人可以專心扮演好他們的角色，我們可以向前邁進。」

對於哈登先前脫序行為，葛登表示他理解哈登的為人，強調他並不是刻意與隊友交惡：「我認為他只是想要換個環境，他很早也說了想要離開，所以他才會有這些舉動以及發言。」

在確定前往籃網前，76人也曾在哈登的下家願望名單內，但根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，儘管76人有意送出西蒙斯(Ben Simmons)換取哈登，但卻因火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）對莫雷（Daryl Morey）不滿而交易作罷，後者在去年因陪伴家人為由宣佈請辭火箭總管後，但隨後卻與七六人達成協議接掌籃球營運總裁，讓費爾提塔大為光火。

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