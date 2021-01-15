NBA／擺脫鄉巴佬災難穿搭 COACH總算還林書豪公道了

COACH總算還林書豪一個公道了！擺脫去年災難式的穿搭設計，COACH於昨天發布春季時裝，特別為林書豪設計時髦新款，並於昨天釋出以他個人為主的廣告，林書豪也於今天在個人IG分享照片，馬上就獲得廣大回響，網友紛紛留言，「帥爆了！」

主要這次設計新服裝及廣告意涵，都比去年9月林書豪代言的設計來得高雅，去年9月所推出的搭配款，拍出來的照片，林書豪被批評像是，「剛移民美國的老阿公」、「農村鄉巴佬」，這樣的評價，讓林書豪出馬代言時裝品牌，根本就是一個大災難。