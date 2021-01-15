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NBA／籃網三巨頭薪資驚人 合計可養5支聯盟球隊

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網有兩位高薪的厄文及杜蘭特，再加入哈登可養5支NBA球隊。 歐新社
籃網有兩位高薪的厄文及杜蘭特，再加入哈登可養5支NBA球隊。 歐新社

透過四方交易來到籃網的哈登(James Harden)，將與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)組成三巨頭威震聯盟，而NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）在推特上指出，籃網三巨頭今年年薪高達1億1480萬美元，比聯盟中5支球隊的總合薪資還要高。

籃網三巨頭當中，本季年薪最高的是哈登的4125萬美元，排行第二的則是杜蘭特的3905萬美元，厄文則是3346萬美元。

5支球隊當中，僅尼克(9210萬美元)、雷霆(9560萬美元)團隊薪資未破億，而休賽季有重大補強的黃蜂(1億510萬美元)僅 海瓦德（Gordon Hayward）及季前被裁的貝頓（Nicolas Batum）年薪破2500萬美元，國王及老鷹團隊薪資則分別為1億780萬美元、1億1470萬美元。

而馬克斯先前也提到，籃網陣容目前還有3個空缺，目前球隊手中握有570萬美元中產特例，還有正在申請中的丁威迪（Spencer Dinwiddie）報銷可得傷病特例570萬。

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