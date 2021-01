NBA／籃網喜迎哈登入隊 悲情射手兩度遭讓出背號

籃網日前做出交易,迎接明星後衛哈登(James Harden)入隊,將與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)組成三巨頭,籃網推特也製作影片歡迎哈登到來。

🔥 @JHarden13 gonna look good in black and white 🔥 pic.twitter.com/INENqzOCWn