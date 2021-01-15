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NBA／籃網喜迎哈登入隊 悲情射手兩度遭讓出背號
籃網日前做出交易，迎接明星後衛哈登(James Harden)入隊，將與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)組成三巨頭，籃網推特也製作影片歡迎哈登到來。
🔥 @JHarden13 gonna look good in black and white 🔥 pic.twitter.com/INENqzOCWn— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021
而根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，哈登將延續在雷霆、火箭的13號球衣，而這正是陣中射手沙米特（Landry Shamet）的背號，而他也已經改換先前曾穿過的20號。
沙米特生涯初期效力76人時以23號作為背號，但身上球衣還沒穿熱，季中交易時76人就迎來明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)加盟，最終他也只能改穿1號，以悲情來形容沙米特也不為過。
除了喜迎哈登入隊，籃網也在推特上也向離隊的艾倫(Jarrett Allen)、勒佛特（Caris LeVert）、普林斯（Taurean Prince)及庫魯斯（Rodions Kurucs）表達感謝之意，而哈登若如期通過籃網體檢，預計將在台灣時間1月17日對陣魔術時迎來轉隊首戰。
至於離開前鬧的滿城風雨的火箭球團，仍是感謝他這9年來的復出，讓火箭擠身奪冠強權，在推特上po出致敬影片，祝福他來在籃網一切順利。
#BEARDING 🔥— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 14, 2021
Best of luck, @JHarden13! pic.twitter.com/gmZ1DHuKx5
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