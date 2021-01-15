哈登享盡禮遇卻無武德 砸了火箭讓自己升空

聯盟這兩天最大的消息莫過於歹戲拖棚的哈登人生終於落幕。對火箭來說，這是象徵一個時代的結束，為期九年間與哈登(James Harden)搭配過的知名球星保羅(Chris Paul)、哈沃德(Dwight Howard)、林書豪(Jeremy Lin)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)等人，皆已相繼離隊，最後以哈登如鬧劇般的離隊風波畫下句點，火箭正式宣告改朝換代。 休士頓的下一個看板人物會是誰？對火箭來說會是陣痛的重建期，但換回著滿滿選秀權也是充滿新生的未來展望。

哈登早在季前就放話要球團交易他，還得讓他指定下家，對於延遲報到訓練營，私下依舊夜生活紊亂，無視防疫規定等等，高層總是睜一隻眼閉一隻眼，總期盼著開季以來他能進入狀況專注於球賽。哈登的個人能力無庸置疑，只要他想打，他就是MVP級別的進攻發動機，但只要他無心戀棧，他就是拖垮球隊的最大絆腳石。

哈登放話攻擊火箭全體 點燃交易案導火線

在火箭二連敗給湖人之後，哈登對於自己表現不佳非但無太多著墨，反倒在放話攻擊球隊的言論上毫不掩飾，直言這樣的團隊已經沒救，顯然對一同奮戰九年的休士頓早已不留戀。哈登不留一點情分的對隊友、球隊的不尊重也引發其他球員不滿，卡珍斯(DeMarcus Cousins)、沃爾(John Wall)雖然與哈登共事時間極短，但對這樣荒誕不被尊重的誇張言論與行為，顯然無法接受團隊中有這樣的老鼠屎存在。

哈登公開抨擊隊友的言論絲毫不留情面，火爆性格的老將卡珍斯立馬回擊，發言表示哈登不尊重隊友，不過他不覺得被哈登背叛，他來火箭是想要跟沃爾一起打球。 美聯社

其實火箭高層也清楚，季前就一直想盡辦法喊出想去籃網或七六人的哈登，遲早是留不住了，關鍵點就在於交易籌碼一直談不攏而延宕許久，任憑哈登自私的場外風波持續分裂著火箭的團隊氛圍。直到這次事件的爆發實在讓高層忍無可忍，不快刀斬亂麻的話，可能整艘火箭都將墜毀。

據傳七六人的西門斯(Ben Simmons)一度被擺上交易檯面，更傳聞厄文(Kyrie Irving)也是選項可能，但火箭高層都並未讓這傳言成行。火箭制服組為了維持球隊的形象、團體間的和諧，這次出乎意料的四方交易，雖令人意外的僅拿回歐拉迪波(Victor Oladipo)，但也是不得不的選擇，至少還充斥著未來選秀權用以日後的操作或是兌現。

極致五小提早瓦解 火箭重建也是好事

上賽季用塔克(PJ Tucker)扛中鋒的極致五小陣容，雖然能將整體攻守節奏提升得非常快，空間拉得很開，但顯然事實是要打這套陣容，會讓輪替陣容受限，可用之兵不夠，況且遇到具有高大強力前鋒如戴維斯(Anthony Davis)就根本吃不消。火箭先是送走了在休士頓水土不服的衛斯特布魯克、現在則是分手哈登，送走支持著這套打法運轉的兩大引擎後，那極致五小陣容瓦解也是剛好的事。

像市場上就傳聞多隊詢價老將塔克，看中的無非是他強悍的防守價值，但要他在火箭常態性的扛到中鋒實在不是長久之計。火箭的未來布局現在看來仍毫無頭緒，陣中還是需要長人坐鎮來鞏固攻守兩端的平衡性。

球隊名單內僅有卡珍斯、伍德(Christian Wood)兩人的身高達6呎10吋，卡珍斯過去幾年飽受傷病困擾一直沒有舞台證明身手，今年球季明顯還在找對比賽的熟悉度，上一場對湖人卡珍斯只打18分鐘便拿下13分10籃板3助攻，創下本季最佳表現。值得肯定的是，卡珍斯珍惜能重回球場打拼的那份信念，所以他對哈登輕浮的態度，對隊友的不尊重激怒，無法苟同的公開回擊。

火箭未來的希望將轉移到中鋒伍德身上，雖然他已經打過6支球隊，但目前只有25歲，本季出現爆發性的進步。 美聯社

至於從活塞那搶來的伍德則是火箭本季至今最大的收穫，從熱身賽到球季開打他的表現有目共睹。伍德能夠投籃、突破，協防封阻與保護籃板球，本季至今8場球繳出22.6分9.5籃板1.6火鍋1.3助攻的漂亮數據，現階段他是火箭重建第一步最重要的內線資產。

「東山再起」後場組合 等著重新出發

至於後場方面，生涯在球隊中從沒屈服過他人的昔日華盛頓之子沃爾當然也看不慣哈登的作風，兩人幾乎零交集。就算這次哈登的砲轟事件沒有爆發，這樣的組合其發展性能走到哪邊也很令人存疑。只有從痛苦的反覆受傷與手術復健中走出來才能理解重回球場的珍貴，沃爾想要在休士頓重新出發，即便他的身手有所下滑，匹配不起他的超大合約，但總歸是火箭陣容最有份量帶領球隊前進的領袖人物，目前場均18.6分5.1助攻4.7籃板1.3抄截，期望沃爾和新的體系磨合能漸入佳境。

這次交易案意外來到火箭的歐拉迪波，一直以來也是交易流言纏身，而溜馬今年以沙波尼斯(Domantas Sabonis)為首大放異彩，也顯得歐拉迪波的存在不是那樣的不可取代。雖有傳聞歐拉迪波仍未放棄尋求交易至熱火等隊的可能，但根據規定，至少得到三月份才有可能再尋轉隊。對於歐拉迪波更重要的是證明傷後回歸的自己，能更加成熟的在攻防兩端做出貢獻，目前他本季場均20分5.7籃板4.2助攻1.7抄截。

沃爾(右)和歐拉迪波(左)都曾是球隊的當家球星，也分別遭遇重大傷痛而休養多時，目前一起來到火箭尋求東山再起，就算不能惺惺相惜，也該同病相憐一起努力打出好成績吧！ 歐新社資料照片

試想沃爾、歐拉迪波要是在他們受傷前，這對後場的爆發力與速度可謂是聯盟最快。特別想看見兩人各自發揮在原母隊的激情而在火箭合體，若將來他們的合作狀態更好，相信火箭比賽仍有一定的觀賞價值。加上伍德充滿天賦的能裡能外，火箭就算掰了哈登也沒有想像中不堪，或許放長線來看，火箭的未來反而具有價值投資的因子存在。

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