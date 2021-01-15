哈登、厄文都得重修「武德」 籃網咩噗耗子尾汁

休士頓火箭快刀斬亂麻迅速交易送走哈登，完成一筆四隊交易，「哈登交易」主體是：火箭得到歐拉迪波(溜馬)+四個首輪，籃網得到哈登(火箭)，溜馬得到勒佛特(籃網)，騎士得到艾倫和普林斯(籃網)。

籃網組成杜蘭特+厄文+哈登「超級三巨頭」，這可能是歷史上最可怕得分三巨頭，31歲哈登是三季NBA得分王，32歲杜蘭特是四季NBA得分王，28歲厄文上季在籃網場均27.4分(生涯最高)。

從帳面天賦和球星、名氣看來，籃網戰力和競爭力確實要非常可怕，但另一方面籃網也失去三巨頭之外最重要「第二陣容」天賦，包括22歲211公分的中鋒艾倫，26歲201公分本季場均18.5分的勒佛特，26歲201公分的小前鋒普林斯和22歲206公分的前鋒庫魯斯。

勒佛特被視為未來場均20分得分搖擺人，艾倫是得分、籃板雙位數，擁有速度和機動力中鋒，普林斯是穩定角色球員，庫魯斯是板凳最佳第12人。此外籃網還有另一個隱憂，就是多功能效率又高的196公分控球後衛丁威迪本季已傷停報銷。

籃網為了得到哈登，犧牲了年輕有潛力的艾倫(右)、勒佛特(左)等4名球員，以及3個首輪選秀權、4個首輪選秀交換權，代價不可謂之不大。若是實驗失敗，打掃戰場的方式恐怕比前老闆普羅科洛夫時代更慘。 歐新社資料照片

籃網是這筆「哈登交易」最重要關注焦點，籃網放棄年輕未來，放棄第二陣容主體，放棄關鍵配角，把爭冠賭注全梭在杜蘭特+厄文+哈登三巨頭身上。

美國大多數媒體和專業人士都不看好籃網這次賭注，Bleacher Reporter、ESPN兩大主流媒體都看壞籃網參與這次「哈登交易」。分析籃網戰力之前，必須要先了解厄文、哈登兩人的「武德」修為。

NBA武林首重武德 何謂武德？

武德是職業球員基本修養和品性，你必須以團隊為重，在展現自我和打爽同時為團隊、隊友做出犧牲，那是敬業和專業、團隊至上基本態度。

以上季成功奪冠洛杉磯湖人為例，即使是MVP等級超級巨星詹姆斯也必須以湖人整體目標和球隊利益為重，每個球員都要融入團隊，做出奉獻和犧牲，共同成就團隊目標，一起努力爭取勝利和總冠軍。

詹姆斯努力成就隊友，凝聚團隊，在球隊共同目標基礎上展現自己能力和天賦，跟隊友一起努力，每個人都要在上場時間、出手、球權、戰術上做出犧牲，成就最好團隊。

詹姆斯(右)樂意為球隊犧牲奉獻，不隨意缺席比賽，不扯球隊後腿，他的籃球武德和情商比哈登(左)和厄文高出這麼多！ 美聯社

厄文今年開季已經沒有跟球隊請假連續缺席四場，教練找不到他，球團尚未查明原因無法公開發言，這已經不是厄文第一次，厄文2017年離開騎士，2018-19兩季在塞爾蒂克，最近兩季在籃網，厄文自我為重性格和怪異、莫明言論，已經製造籃網、教練、管理階層無比困擾。

接下來厄文何時歸隊？會不會歸隊？他還想不想打球？籃網是不是該交易他？厄文歸隊之後如何跟隊友、教練、球星共處，成就團隊目標，都是問題。

籃網總教練奈許手上的山芋才正燙手，又要接手無鹽薯條，不知會不會陷入量子糾纏狀態？ 美聯社

用NBA江湖術語來看，厄文就是一個不懂武德和修為的職業球員。麻煩的是，哈登也一樣。哈登1月13日在火箭輸給湖人後表示：「我愛休士頓，但我們已經沒有天賦和能力打出更好籃球，我真的竭盡所能，但我們無法修復…」。

哈登是火箭過去八年第一球星，是火箭標誌人物，是休士頓看板人物，更是聯盟MVP三大熱門之一，在火箭擁有無限開火權，火箭也以哈登為核心建隊。但哈登這番話嚴重傷害火箭老闆、隊友，火箭兩名主力中鋒卡珍斯、後衛沃爾對哈登賽後發言非常憤怒。

保羅和衛少之前都吃了哈登的許多悶虧，但沃爾只打了9場比賽就被哈登棄之如敝屐，難怪他氣得半死。 美聯社

厄文不懂武德，哈登同樣不知武德，當一名球隊領袖或球星不能以團隊和隊友為重，只想著自己和自我感受，沒有努力去改變一切，輸球只有沮喪和抱怨，不是自我檢討、帶頭加倍努力，哈登已經失去隊友和球隊信任。

我不確定杜蘭特能不能跟厄文、哈登完美合體，打出更好團隊籃球，厄文和哈登太多自我意識和我行我素，他們都是一線球星，擁有進攻超能力，但籃球靠的是團隊、防守、無私奉獻，不是只有投籃和進攻得分。

在哈登和厄文都不懂「武德」，缺少職業球員負責態度和領袖球員承擔、犧牲情況下，籃網參與「哈登交易」同時拿下哈登，充滿各種變數。