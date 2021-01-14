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NBA／籃網三巨頭成形 看看柯瑞、詹姆斯怎麼說

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯（Lebron James）與哈登（James Harden）。 歐新社
詹姆斯（Lebron James）與哈登（James Harden）。 歐新社

休士頓火箭今天發動三方交易，其中包括將陣中最大咖哈登（James Harden）送至籃網，消息一出便在各個社群沸騰，而各家記者也迫不及待將麥克風對準球員，想知道他們對即將成為強敵的籃網有什麼看法。

根據《LakeShow》推特報導，湖人球星詹姆斯（Lebron James）表示：「雖然今天發生交易，但我知道我們有一場比賽要打，所以我不能讓自己沉迷與此。」似乎不想被交易傳聞分散自己的注意力，而他也在今天獲得全場最高的26分，帶領湖人拿下本季第十勝。

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）在上廣播節目《95.7 The Game》訪談時分享，「非常瘋狂，我知道在這個聯盟沒有什麼事情是你該感到驚訝的，在過去的幾年中已經發生過許多大交易，但當這筆交易真的發生時還是很瘋狂，聯盟的板塊瞬間移動了。」

勇士教練柯爾（Steve Kerr）則坦言，「我的第一個想法是，哈登送去東部很好啊！畢竟太多具有統治力的球員都在西部了，所以這算是一個平衡吧！」似乎對哈登離開自己球隊所處的西區鬆了一口氣。

其實跟柯爾籃網教練奈許（Steve Nash）關係不錯，他也藉此機會誇獎這位菜鳥教頭，「如果要說誰能執教這支充滿球星的球隊，那Steve肯定是不二人選。」

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