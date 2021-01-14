NBA／慢走不送！休士頓球迷拿哈登球衣換免費洗車
火箭把陣中球星哈登（James Harden）交易至籃網，然而他並沒有受到休士頓球迷們的挽留，反之遭到唾棄，今有外國媒體po上影片指出，有洗車店讓顧客用哈登球衣換免費洗車服務，引發網友熱烈討論。
A Car Wash in Houston is offering a free car wash in exchange for your old James Harden jersey— NBA Central (@TheNBACentral) January 14, 2021
(🎥 @MayraABC13 ) pic.twitter.com/zmVXvzJgmD
哈登「賣我」傳言早已甚囂塵上，從缺席訓練、搞失蹤、疫情期間上夜店，搞得火箭球團裡外不是人，終於在今天把這顆燙手山芋交易至籃網，同時也得以讓休士頓當地球迷的怒氣一口氣宣洩。
有當地洗車店推出用哈登球衣交換免費洗車的服務，影片中的垃圾桶上貼著紙寫道「一般垃圾 哈登的球衣請丟這」即便當事人哈登早已高歌離席，休士頓球迷的怒火可能在短時間內無法平息。
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