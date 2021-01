NBA／慢走不送！休士頓球迷拿哈登球衣換免費洗車

火箭把陣中球星哈登(James Harden)交易至籃網,然而他並沒有受到休士頓球迷們的挽留,反之遭到唾棄,今有外國媒體po上影片指出,有洗車店讓顧客用哈登球衣換免費洗車服務,引發網友熱烈討論。

A Car Wash in Houston is offering a free car wash in exchange for your old James Harden jersey



(🎥 @MayraABC13 ) pic.twitter.com/zmVXvzJgmD