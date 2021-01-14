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NBA／賭盤看哈登交易 火箭成唯一奪冠賠率上升球隊

聯合新聞網 / 綜合報導
三巨頭合體，籃網奪冠賠率創新低。 翻攝自NBA on TNT
三巨頭合體，籃網奪冠賠率創新低。 翻攝自NBA on TNT

哈登（James Harden）才剛被火箭交易至籃網，賭盤賠率便馬上有所變動，據知名運動博弈網站《SportsBetting.com》顯示，四方交易後四隊總冠軍賠率皆有所變動，除了跟哈登說再見的火箭賠率升高，其餘三支球隊的賠率都降低。

清掉哈登的火箭從溜馬獲得歐拉迪波（Victor Oladipo），但顯然兩者不是一個級別的球員，在西部冠軍的賠率中以61排名第12，奪總冠軍賠率則從51提升至101。

建中的騎士本來就不被看好，奪總冠軍賠率只有501，但在今透過交易換來艾倫（Jarrett Allen）之後，被視為這場交易的實質最大得利者，賠率大幅降低至201。

溜馬在送出歐拉迪波後得到籃網勒佛特 （Caris LeVert），賠率反倒下降，從101降為51。

迎來哈登的籃網在厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）三巨頭的加持下，賠率從7大幅降低至4，僅次於衛冕軍湖人的3.5。

火箭 建中

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