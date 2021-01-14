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NBA／紐約記者爆料厄文狀況 「不喜歡奈許、跟KD疏離」

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網還有厄文這枚「未爆彈」要處理，有紐約記者加碼爆料他所獲知有關厄文狀況的小道消息。 歐新社
籃網還有厄文這枚「未爆彈」要處理，有紐約記者加碼爆料他所獲知有關厄文狀況的小道消息。 歐新社

哈登（James Harden）與火箭的鬧劇才剛落幕，他被交易至籃網，原本預期與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成超級三巨頭，但籃網還有厄文這枚「未爆彈」要處理，有紐約記者加碼爆料他所獲知有關厄文狀況的小道消息。

紐媒《SNY》記者迪伊（Tommy Dee）在推特上爆料，厄文早對籃網球團有意見了，他抱怨球團沒有讓他參與討論總教練該聘用誰，並且表示自己不喜歡奈許（Steve Nash）。

厄文去年10月曾在杜蘭特主持的Podcast節目上直言，他覺得籃網不需要總教練，但在開季後也曾向奈許表達友好之意，從影片中難以看出互有嫌隙。

另外迪伊也表示，近期厄文與杜蘭特的情感也「十分疏離」，儘管杜蘭特在日前才對媒體表示，不想談論厄文的狀況，現階段就讓他好好「做自己」，「我很確定大家很快就會看到他，我們會百分百支持他，並為他祈禱。」

紐約 火箭

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