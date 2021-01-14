NBA／紐約記者爆料厄文狀況 「不喜歡奈許、跟KD疏離」

哈登（James Harden）與火箭的鬧劇才剛落幕，他被交易至籃網，原本預期與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成超級三巨頭，但籃網還有厄文這枚「未爆彈」要處理，有紐約記者加碼爆料他所獲知有關厄文狀況的小道消息。

🚨Update on Kyrie situation.🚨



I’m told he’s been “furious” at the organization for some time for not giving him more input on the head coach hiring.



He was not in favor of Steve Nash.



Also, his relationship with Kevin Durant has been described as “very distant” recently. https://t.co/MS4yvW4x2J — Tommy Dee (@ThomasCDee) January 13, 2021

紐媒《SNY》記者迪伊（Tommy Dee）在推特上爆料，厄文早對籃網球團有意見了，他抱怨球團沒有讓他參與討論總教練該聘用誰，並且表示自己不喜歡奈許（Steve Nash）。

厄文去年10月曾在杜蘭特主持的Podcast節目上直言，他覺得籃網不需要總教練，但在開季後也曾向奈許表達友好之意，從影片中難以看出互有嫌隙。

另外迪伊也表示，近期厄文與杜蘭特的情感也「十分疏離」，儘管杜蘭特在日前才對媒體表示，不想談論厄文的狀況，現階段就讓他好好「做自己」，「我很確定大家很快就會看到他，我們會百分百支持他，並為他祈禱。」