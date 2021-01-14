NBA／職涯回到原點 林書豪憶起發展聯盟時光
林書豪正式加盟金州勇士的發展聯盟的聖塔克魯茲勇士隊，他在個人instagram感性發表了自己的加盟感想，並分享過去自己的信念。
林書豪表示，當自己年輕的時候，自己是個混小子，不懂得努力練習還會被踢出訓練，他學會保持專注並「不再浪費生命」。
「長大後，我專心一致於『不再浪費生命』，這讓我崇拜、迷戀在他認為自己該去完成的事情，而不會停下來擁抱現在與享受旅程。」、「我學會做超前部署、過度思考，因為我害怕又浪費了一個機會，當我完成很多目標，那我會再立下更多目標。」
他也坦言，生命像繞了一大圈又回到發展聯盟，信仰可以幫助他不再浪費生命，林書豪也透露，「我不想懶惰也不想盲目崇拜，感謝耶穌基督給了我在人生道路上所面對的一切，而我也為了夢想付出所有。」
林書豪最後提到，「我可以滿足於現狀，但我不會，直到達到自己的目的地。」並感謝所有在這段旅程陪伴他的人。
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