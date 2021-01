NBA／「三巨頭都需要球權 」 權威運動網站不看好籃網

哈登(James Harden)與火箭的鬧劇終於落幕,他被交易至籃網與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)組成超級三巨頭,知名網站《ESPN》透過數據佐證,三巨頭都需要球權,並不看好三人的未來發展。

7 active players have a career usage of over 29%. 3 of them will now be teammates for the Brooklyn Nets pic.twitter.com/0HCDad9yHu