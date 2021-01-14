NBA／「三巨頭都需要球權 」 權威運動網站不看好籃網

哈登（James Harden）與火箭的鬧劇終於落幕，他被交易至籃網與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成超級三巨頭，知名網站《ESPN》透過數據佐證，三巨頭都需要球權，並不看好三人的未來發展。

7 active players have a career usage of over 29%. 3 of them will now be teammates for the Brooklyn Nets pic.twitter.com/0HCDad9yHu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 14, 2021

哈登跟杜蘭特繼雷霆時期後再度成為隊友，這兩人在過去11年共拿下了7次聯盟得分王，且這是史上第5個拿過至少兩次得分王並當隊友的組合。

然而《ESPN States & Info》在推特貼文，列出全NBA使用率（usg%）前七名，而籃網三巨頭都名列其中——哈登30.7%、杜蘭特30.2%、厄文29.3%，這意味著球員終結了球隊多少比例的進攻機會。數值越高，代表球權或是戰術設計都集於一身。

此外，哈登與厄文場下也問題不斷，哈登練球缺席，防疫時期參加脫衣派對，對內高喊「賣我」，厄文則突然因個人因素缺席比賽，卻也未說明確切原因，於此同時竟傳出參加親人的生日派對。

過去在休士頓當山大王的哈登，所有戰術、開火權都圍繞著他打轉，而今要面對球權比重幾乎相同的厄文與杜蘭特，除了各自的球權分配問題，或許要哈登和厄文兩人不再製造「氣氛」才是眼下首先該要解決的課題。