小柯瑞又倒下了 這次還可能把聯盟拖下水

生涯傷勢不斷的小柯瑞（Seth Curry）又再度因為身體出狀況而不能上場，不同的是，這次遇上的是新冠病毒，而且他的狀況可能會引發更大的連鎖效應，不只球隊戰力受影響，就連聯盟都可能無法繼續以目前的規劃進行比賽。

在小柯瑞的檢測結果呈陽性之後，他至少會缺賽一個星期，而根據聯盟防疫規定，76人與他有近距離接觸的人都需要隔離而無法出賽，直接影響了球隊戰力。然而，如何定義「近距離接觸」在媒體上出現爭議，聯盟現行的認定方式及作法也受到質疑，開始有聲音要求聯盟回到泡泡園區比賽甚至停賽。聯盟及76人很可能無法依照原先的規劃繼續本季的賽事，從小柯瑞的角度來看，這是第一次他的「傷勢」成為了影響全聯盟的大事。而回放他的職業生涯，無論他怎麼努力反擊，傷勢始終沒放過他。

和哥哥柯瑞（Stephen Curry）相比，小柯瑞就像是個游牧民族。哥哥迄今每一階段的籃球生涯都能待在同一隊效力，而小柯瑞從高中畢業之後，大學打了兩間，在聯盟裡更是換過九支不同體系的球隊，就連獨行俠都曾進出過兩次。他的背號也不像哥哥那樣一直守著爸爸傳下來的30號，進了聯盟之後就換過4次。

而他的傷病史也實在讓人看了難受，每當他衝到了高點就會被傷勢給踢下來。高中畢業前受傷，斷了他直接進入大學名門的機會；好不容易轉進杜克，大四球季前再度受傷，即使帶傷拚完球季，還是讓他在選秀會上被徹底跳過。落選之後，小柯瑞從發展聯盟一路打到夏季聯盟，在兩年之間不斷地叩關共六支隊伍，一再地經歷被試用、被棄用、被釋出的難堪過程。2015年他終於能在國王穩定出賽，也讓他後來和獨行俠簽下兩年約，結果他在達拉斯的第二季又因為受傷而全季報銷。

在這樣反覆的起落之間，小柯瑞還是靠著耐力撐了過來，身材比哥哥更不起眼的他，證明了自己的攻守實力足以在聯盟生存，總算讓他掙得了一席之地。現在的他只要能健康出賽，就會被視為球隊需要的戰力。像是在2019年，他就幫助拓荒者打進西區決賽，雖然最終被哥哥領軍的勇士以四比零橫掃，但創下了兄弟同場對決的難得紀錄。在球季結束之後，獨行俠也用四年合約再找他回鍋。

相較於兄長柯瑞(左)早早就在勇士隊成為超級球星，小柯瑞(右)的NBA生涯就是相當坎坷，不斷地受傷、頻繁地轉隊，直到本季才開始要站穩腳步。 歐新社資料照片

到了2020年選秀的時候，76人提出交易把小柯瑞從獨行俠給換過來。這一換，小柯瑞得以替自己的老丈人瑞佛斯（Doc Rivers）效命。在瑞佛斯的體系下，小柯瑞看來也是如魚得水，一開季的表現就很嚇人，打完前八場比賽，他每場能投進3.1個三分球，三分命中率更逼近六成（0.595），和他整體命中率相去不遠（ 0.603），場均得分也來到生涯新高的17分。雖然場數不夠多難免讓數據失真，但小柯瑞的近況火熱確是不爭的事實。

這也是當初總裁莫雷（Daryl Morey）和總經理布蘭德（Elton Brand）想把小柯瑞換來的原因，因為在瑞迪克（J.J. Reddick）走後，76人實在太缺外線射手，不只讓安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）的雙星效能大減，也拖垮了先前的戰績。所以當76人管理階層及總教練異動之後，就針對這一個明顯的大洞進行補強，「聖堂射手」格林（Danny Green）也是以同樣的強化方針納入陣中。

有了小柯瑞驚人的火力，安比德在內線被包夾的壓力被紓解，西蒙斯外線無力的弱點也被補上。當對手無法全力包夾安比德之後，這位明星中鋒目前的命中率生涯首度突破五成，而西蒙斯在跨年夜還投進了個人生涯的第三記三分，雙星上演了慶祝行情。而76人也確實在一開季就打出不錯的開局，一度是7勝1負衝上東區第一，直到最近三連敗才稍稍冷卻下來。

76人找來小柯瑞(左)可說是對症下藥，一些問題迎刃而解，開季立刻打出全新氣象。 美聯社

而這一波三連敗的起點，就是從1月7日小柯瑞因傷缺陣開始。對上籃網時，小柯瑞因為腳踝痠痛而無法出賽，坐在板凳上觀戰。第一節還沒結束，76人就收到小柯瑞檢測陽性的消息，緊急地將他帶離球場。面對沒有7-11雙核心的籃網，76人還是無法取勝。在那之後，有數名球員被判定需要隔離而無法上場，結果76人對上金塊和老鷹都打不贏。而76人這一週最新的戰力評比也下滑到第11名，隊上發生的疫情即是關鍵因素之一。

日前在安比德45分的帶領下，76人總算在延長賽擊敗熱火，驚險地止住連敗。只是最近的小低潮，除了與西蒙斯（2場）和安比德（1場）兩人分別因為膝蓋和背部不適而缺賽有直接關聯之外，小柯瑞的健康狀況也同時點出了三個層面的問題：從他個人、球隊到整個聯盟，接下來的發展都很關鍵。

從小柯瑞個人層面來看：他火熱的近況一旦中斷，到時回歸球場是否還能維持一樣的火力輸出？即使他的實力已被肯定，但揮之不去的傷勢和不斷換隊的宿命卻是考驗他耐力的兩大關卡。今年又換了新球隊，離冠軍看來又近了一點，但又再度因為身體因素而不能上場，接下來他會如何反彈？又是否能夠強勢回歸？

小柯瑞過去長期運氣不佳，總是容易受傷，現在連新冠病毒也碰上了，歸隊之後原本火熱無比的手感可能早已冷掉了！ 美聯社

而從76人的球隊層面來看：在1月12日的傷兵名單上，共有五名球員必須遵照聯盟防疫規定而進行隔離，其中並不包括安比德和西蒙斯。雖然安比德在對籃網那場比賽中，第一節就坐在小柯瑞旁邊，但他並沒有因此而無法出賽，而是因為背部緊繃而缺賽一場。然而，76人雙星同時有傷而被列入每日觀察名單，加上被隔離的五名球員，目前76人的戰力受損極重。若是接下來真的出現更大規模的隊內感染及擴散，將會徹底地打亂了76人本季的腳步。

至於最關鍵的聯盟層面：在開打三周之後，各隊已經陸續出現有球員檢測陽性的情況。雖然季前聯盟已經頒佈厚厚的一本防疫措施手冊，每種可能狀況都有應變程序。只是什麼才算近距離接觸，誰又該因此而隔離，在實際執行的時候都出現了令人不解的模稄兩可，這些疑問可能會逐漸形成更大的輿論風暴。

而有些球隊湊不齊規定的最少八人的出賽名單而被迫延賽，像塞爾蒂克已經有三場比賽延期，未來的賽程只會更擁塞，更多的延賽也會造成更多的混亂。隨著傳染力更強的變種病毒出現，NBA的防疫規定和出賽原則已遭到更多的質疑，接下來是否該重回泡泡園區集中比賽？也成為各方建議的選項之一。

塞爾蒂克受到疫情影響，連續3場都湊不齊可以上場比賽的人數，接下來可能會有越來越多的球隊出現同樣狀況。 美聯社

對小柯瑞來說，這次的檢測結果確實是一大打擊，更沒想到會牽扯出這麼多球隊和聯盟的問題。這並不是小柯瑞的錯，他的狀況反而讓更多人注意到目前聯盟要面對的挑戰有多艱鉅。跳開球隊戰績和收入的考量，真正要緊的還是球員及相關工作人員的健康安全。在美國新冠疫情不見趨緩的狀況下，可以預見聯盟接下來要面對的壓力將會愈來愈大，這一季的例行賽計劃能走多遠，實在很難說。