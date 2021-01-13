NBA／湯普森現身觀戰 勇士前鋒：他給我們很多能量

金州勇士今天進行主場7連戰的最後一場比賽，不過卻遭到印第安那溜馬以104：95擊退，吞下主場7連戰的第3敗，僅管戰績不如預期，但對於勇士來說，今天球隊射手湯普森（Klay Thompson）現身場邊觀戰意義更重大，球隊主帥柯爾（Steve Kerr）也透露湯普森已經度過了傷勢的艱難期，接下來就能進行水中訓練。

勇士湯普森在本賽季開打前因為右腳阿基里斯腱撕裂動刀治療，連續兩個賽季都受到傷病所苦，不過在開刀近2個月後，湯普森今天也現身勇士主場觀看隊友與溜馬之戰，暌違多時後再度在銀光幕前露臉。

儘管勇士最終仍是以9分差距吞下敗仗，並準備在接下來展開客場3連戰，但勇士教練與球員都對於湯普森現身球場觀戰感到相當開心，前鋒魯尼（Kevon Looney）說：「真的很開心看到他，他為更衣室帶來一些不同的能量和歡樂，他能待在我們身邊感覺真的太棒了。」

除了湯普森已經可以穿著保護靴行走外，今天同樣也現身球場的克里斯（Marquese Chriss）則是還拄著拐杖，柯爾在談到湯普森的復原狀況時表示，目前他已經度過了受傷最煎熬的時期，「下周開始他就能進水池訓練了，這對於他來說是一件非常興奮的事情，他很開心能跟隊友再一起，大家也認為他能夠陪在身邊非常的棒。」